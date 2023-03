ZALAEGERSZEGI HÍREK

Adományt kaptak a zalai idősotthonok

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete a Béres Alapítvány által felajánlott egymillió forint értékű, Béres cseppekből álló csomagot osztott szét kilenc zalai idősotthon és szociális gondozó intézmény között kedden délelőtt – tudósít a Zalai Hírlap. Az átadás helyszíne a Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona volt. A gyógyszerészeti javaslat alapján három hónapon belül felhasználhatják az adományt az érintett – zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi, lenti, letenyei, zalakarosi, hévízi, zalaszentgróti – intézmények. Az országos szövetség húsz év alatt mintegy 150 millió forintnyi támogatást kapott már ilyen formában az alapítványtól. A mostani felajánlás az éves támogatáson felül érkezett, amit a zalai szervezet a társadalmi felelősségvállalás jegyében nyújtott át az intézményeknek.

Új helyszínre költözött a zalaegerszegi lemezbörze

Új helyszínre, a piactéri Göcsej Tudásközpont épületébe költözött a zalaegerszegi lemezbörze. A használt hanghordozók bolhapiac jelleggel immár negyedik alkalommal megtartott vására rengeteg érdeklődőt vonzott – írja a zaol.hu. A hétvégi program szervezője a helybéli Göncz Tamás volt, aki zenekedvelőként maga is hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik. Mint mondotta, a börze lényege, hogy ki-ki továbbadjon már megunt lemezein, kazettáin, CD és DVD albumain, s helyette olyanokra tegyen szert, ami hiányzik a polcról.

Újabb mozgalmas versenyszezonra készülnek a ZKSE kerékpárosai

A mountain bike sportágban tart a holtszezon, ami az alapozás mellett a Green Zone-ZKSE-nél is a mérlegkészítés, illetve a tervezés ideje. A megyeszékhelyi klub múlt szezonja igazán eseménydúsra sikerült, és azon vannak, hogy a következő is hasonló legyen – olvasható a Zalai Hírlapban. A versenyszezon kezdete előtt a ZKSE idén is horvátországi edzőtábort rendez, Split környékén töltenek majd néhány napot, ahol a fizikai állóképességet és a csapatszellemet is lesz alkalom fejleszteni. Szükség is lesz az energiákra, mert a 2023-ra összeállított „programfüzetben” 42 olyan esemény szerepel, amin szeretnék képviseltetni magukat.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A Pannon Egyetem Nagykanizsa docense lett a kuratórium elnöke

Navracsics Tibor lemondását követően a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága egyhangú szavazással március 1-től a kuratórium elnökévé választotta Birkner Zoltánt, a Pannon Egyetem nagykanizsai egyetemi központjának docensét. A kuratóriumi tagságban keletkezett hiányok okán továbbá tagként szavazta meg a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága március 1-től Bartus Pétert, a Pannon Egyetemért Alapítvány operatív igazgatóját, és a Pannon Egyetem óraadó oktatóját, illetve Szabadics Zoltánt, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docensét, Zala megye turizmusának meghatározó vállalkozóját, a Bahart Zrt. igazgatóságának elnökét.

A kémiáért rajong a Batthyány-gimnázium tanulója

A nagykanizsai Ágoston Barbara kémiából több hazai és nemzetközi versenyen is remek eredményt ért el – tudósít a Zalai Hírlap. A Batthyány-gimnázium 12/a osztályos tanulóját a Soós Ernő KFK Víztechnológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa, Gerencsérné dr. Berta Renáta mentorálja. Barbara a 23. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciasorozatának az Élet- és környezettudományi tematikus konferenciáján ismertette tudományos tevékenységét. A diákot elszántsága és a téma sikeressége továbbjuttatta a március 31. és április 1. között Gödöllőn rendezendő döntőbe. Utóbbi megmérettetésre is extra felkészülést várnak, hiszen látványos előadással és írott anyaggal kell bizonyítania a kutatás eredményeit.

Két drogériából is loptak a nagykanizsai tolvajok

Egy 25 éves nő 2023. február 24-én egyik ismerősével Nagykanizsán két drogériából parfümöket lopott el – írja a zaol.hu. Három nappal később ismét bement több üzletbe, ahonnét két társának segítségével illatszereket és más árucikkeket vitt magával fizetés nélkül. Amíg a fiatal nő eltávolította az áruvédelmi eszközöket a termékekről, addig a két férfi eltakarta őt. Az elkövetők a lopással több, mint 200 ezer forint kárt okoztak, ami részben megtérült. A rendőrök mindhárom helyi személyt gyanúsítottként hallgatták ki lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

KESZTHELYI HÍREK

Mementó az elhurcoltak emlékére Keszthelyen

Mementót avattak a keszthelyi Várkertben mindazok emlékére, akiket 1950 és 53 között a „magyar Gulágra”, vagyis a hortobágyi kényszermunkatáborokba hurcolt az akkori vörös diktatúra – olvasható a Zalai Hírlapban. A mementóval Keszthely közössége azon ártatlan zalai családokra emlékezik, amelyek tagjait az ÁVH a 12 kelet-magyarországi kényszermunkatábor valamelyikébe deportált. Őket fegyveresek őrizték, s embertelen körülmények között kellett dolgozniuk. Mintegy 10 ezer embert hurcoltak el az ország minden részéből, a hajdani pribékek csupán egy órát adtak nekik, hogy összeszedjék legfontosabb holmijaikat. Irataikat elvették, és a hortobágyi barakkokban mindössze fél méter széles ágy jutott a kitelepítetteknek, akik az 1953-as amnesztia után sem térhettek haza kifosztott otthonaikba, és később is csak segédmunkásként dolgozhattak.

Folytatódik a hangversenysorozat a protestáns templomban Hévízen

Idén is lesznek komolyzenei koncertek a hévízi protestáns templomban. A korábban Viva la musica! címmel szervezett sorozatban ebben az évben elsőként a hévízi Lajkó Ivett lépett fel zenésztársaival – írja a zaol.hu. A négy ifjú zenész a szombathelyi szakgimnáziumban ismerkedett meg, s már akkoriban rendszeresen játszottak közösen. Igaz, ehhez olykor át kellett írniuk a műveket, hogy a trombita-furulya koncepció is működjön. Így volt ez a hévízi hangverseny előtt is. Már tíz éve a fürdőváros protestáns temploma a hangversenyek helyszíne. A pandémiáig a művelődési központ évente nyolc koncertet szervezett, ám 2020-tól a koronavírus-járvány miatt hosszabb szünet következett. A református gyülekezet tavaly újra életre keltette a komolyzenei programsorozatot.

Kusztor Virág két aranyérmet szerzett az ob-n, Röszler Dóra harmadik lett

A felnőttek után az U18 és az U20 korosztály idei fedett pályás atlétikai országos bajnokságát is megrendezték, és innen sem tértek haza érem nélkül a zalai atléták – tájékoztat a Zalai Hírlap. A sérülésből visszatérő Röszler Dóra egyéni csúccsal fejezte be a versenyt, ami most Kámán Ferenc tanítványának a bronzéremre volt elég. Egyéni csúcsok is születtek a fiú dobóatlétáknál, és az éremhez is közel voltak az egerszegiek. Ennél is szebben sikerült a bajnokság a Keszthelyi VDSE atlétájának, Kusztor Virágnak. A Balaton-partiak sportolója két aranyérmet is szerzett: hármasugrásban 11,93 méterrel lett győztes, távolugrásban pedig 556 centiméterrel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Edzője, Csikós József edző annak is örült, hogy tanítványa két év betegséggel eltelt idő után tért vissza a pályára, és ilyen remek eredménnyel rukkolt ki.