ZALAEGERSZEGI HÍREK

Tisztelgő kötet Zalaegerszegen

A múlt században,1987-ben indították útjára a Zalai Múzeum című időszaki kiadványt, amely rendszeresen változatos tematikát követve számolt be az intézményekben folyó szakmai munkáról – olvasható a Zalai Hírlapban. Később ezt a szempontot gazdagítva 2004-ben úgy döntött a szerkesztőbizottság, hogy a múzeum életében meghatározó szerepet betöltő személyek tiszteletére ajánlanak egy-egy kötetet. E gondolatok jegyében eddig Németh József, Müller Róbert, Horváth László, Kerecsényi Edit, Vándor László igazgatót tiszteltek meg ily módon. E kör bővült a Zalai Múzeum 26. kötetével, amelyet a tavaly 60. születésnapját betöltött dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója tiszteletére adtak ki és szerdán mutattak be a Mindszentyneum konferenciatermében.

Színházszakmai beszélgetés a Hevesi Sándor Színházban

Jó kérdés címmel szerdán Zalaegerszegen tartott szakmai beszélgetést a Magyar Színházi Társaság. A szakmai sorozat Szeged, Szombathely, Győr, Székesfehérvár és Budaörs után érkezett Zalaegerszegre – tudóst a Zalai Hírlap. Az idén 40 éves Hevesi Sándor Színház vezetője, dr. Besenczi Árpád igazgató, a Griff Bábszínház részéről pedig Bartal Kiss Rita művészeti vezető és Szűcs István igazgató vett részt a beszélgetésen, melyhez Turbuly Lilla újságíró, a zalai színházi élet jó ismerője csatlakozott. Őket Seres Gerda újságíró kérdezte az aktualitásokról a színház nézőtéri büféjében. A rendezvény online is követhető volt a Magyar Színházi Társaság, a Jó kérdés közösségimédia-oldalán, később pedig visszanézhető a Magyar Színházi Társaság oldalán. Az eseménysorozatot az NKA támogatja.

Folytatódik a Senior Akadémia Zalaegerszegen

Évek óta nagy érdeklődés mellett zajlik Zalaegerszegen az idősebb korosztályt megszólító, az előadásai, klubfoglalkozásai során sokféle témakört érintő Senior Akadémia, melynek a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja ad helyet – írja a zaol.hu. A 2022/2023-as tanév második szemeszterére már lehet jelentkezni, a beiratkozás március 27-28-án lesz az egyetem F épületlében. A szervezők hamarosan közzéteszik a tanév részletes programját is.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Köszöntötték a kutató-mentőket, köztük a Nagykanizsai HTP tűzoltóit is

A Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatával ismerték el március 1-jén a hivatásos tűzoltókból álló HUNOR Mentőszervezet, az Országos Mentőszolgálat HUNOR-ral együtt dolgozó orvosainak, valamint a Terrorelhárítási Központ szakembereinek kimagasló helytállását, amelyet a Törökországban bekövetkezett földrengés okozta katasztrófát követően tanúsítottak – tájékoztat a zaol.hu. A Törökországban Magyarország hivatalos mentőszervezeteként hat napon keresztül dolgozó HUNOR tagjai - köztük Deme Dávid címzetes tűzoltó zászlós és Horváth Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Nagykanizsai HTP tűzoltói, - az Országos Mentőszolgálat HUNOR-ral együtt dolgozó orvosai, valamint a Terrorelhárítási Központ szakemberei a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát vehették át, az önkéntes mentőszervezetek képviselői pedig a belügyminiszter elismerő oklevelét kapták meg.

Életelixír az időseknek - Béres-cseppet kapott a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

A Béres Alapítvány és az Életet az Éveknek Országos Szövetség zalai szervezetének jóvoltából 100 ezer forint értékben Béres-cseppet kapott a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény – olvasható a Zalai Hírlapban. Az életelixírt csütörtökön Balogh László polgármester adta át a Teleki utcai telephelyen. A szervezetek szerették volna, ha a gyógyhatású készítményekkel időseket és szociálisan rászorulókat támogathatnának. Balogh László örült, hogy személyesen adhatta át dr. Tóth-Bagó Mónika intézményvezetőnek, ahogy a városvezető fogalmazott, az életelixírekből álló csomagot. Elmondta: a beteg emberek számára érték ez az ajándék, mely akár élethosszabbító szerepet is betölthet.

Önzetlen felajánlásból készültek új kutyaházak

A nagykanizsai "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület Ady utcai telephelyére új, impozáns kivitelezésű, eltérő méretű kutyaházak kerültek – írja a zaol.hu. A szervezet beszámolója szerint a felajánló cég a munkatársaival a vállalkozás ünnepi rendezvényén összeszerelt húsz házikót. A munkában segítségükre voltak egy másik, kutyaházak kivitelezésében jártas vállalkozás szakemberei is. A menhelyen örültek az önzetlen felajánlásnak, s bizonyára az ebek is értékelték az állatszeretők munkáját, hiszen új "otthonban" hajthatják álomra a fejüket.

KESZTHELYI HÍREK

A Vatikán magyar szemmel

A Vatikánt és a Szentszéket mutatta be a hévízi Teológiai szabadegyetem-sorozat legutóbbi előadásán Érszegi Márk Aurél, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója- tájékoztat a Zalai Hírlap. Mint mondta, a világ legkisebb államában nagyon sok magyar emlék is felfedezhető. A Vatikánba bárki bemehet, elsősorban Szent Péter sírjához a bazilikába, és ott van a Vatikáni Múzeum is, ahová több-kevesebb sorban állás után szintén bejuthat a látogató, hogy szemügyre vegye a csodálatos kincseket. Ám sok más része is van Európa legapróbb államának, ahová nem egyszerű bekerülni – folytatta a diplomata. Érszegi Márk Aurél járt például a csodálatos kertekben, a különféle hivatalokban és az Apostoli palotában is.

A kommunizmus és az egyház harcából utóbbi került ki győztesen

Egyház és politika 20. századi kapcsolatát – különösen a vörös terror időszakát – mutatta be dr. habil Bertalan Péter Tamás történész, politológus hévízi előadásában – írja a zaol.hu. Az előadás főként azt a kegyetlen folyamatot mutatta be, amely két hálózat küzdelmét: az egyházét és a kőkemény kommunista diktatúráét jelentette az 1940-es évek közepétől. A kutató felidézte: sok egyházi személyiség is áldozatául esett a tomboló terrornak, s köztük voltak világító fáklyák, például páter Vezér Ferenc pálos szerzetes, aki reményt adott és védte a korszak emberét. Később – a neki tett hatalmi ígéretet megszegve – kivégezték.

A gyenesdiási kosárfonók éltetik a hagyományokat Zalaegerszegen is

A gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár kosárfonószakkörének alkotásaiból nyílt tárlat a hétvégén Zalaegerszegen a Göcseji Tudásközpontban – tudósít a Zalai Hírlap. A rendezvényen tizenkilencen mutatkoztak be, a kiállítás március 17-ig látogatható. A megnyitón Nikitscher Bernadette a házigazda intézmény, míg Hársfalvi Györgyné a gyenesdiási művelődési ház nevében köszöntötte a résztvevőket. A kiállítást Kun Sándorné, a Gyenesdiási Népdalkör vezetője nyitotta meg és ajánlotta a látogatók figyelmébe. Mint mondta, a kosárfonók örömmel tettek eleget az invitálásnak, annál is inkább, mivel számukra is nagyon fontos a kézműves értékek népszerűsítése, a hagyományok ápolása és átadása.