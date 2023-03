Az eseményen több pártoló tag is méltatta a Hölgyklubot, néhányan versekkel, mások vicces történetekkel csaltak mosolyt a vendégek arcára. Elhangzott: a társaság tagjainak aktivitása, életkedvet sugárzó megjelenése példát mutat arra, hogyan maradhat valaki a nyugdíjban eltöltött éveiben is aktív és vidám. Ők mindannyian, túl a személyes, idősek felé mutatott példán, fontos szerepet vállalnak Nagykanizsa polgári értékeinek megőrzésében és ápolásában is. Lokálpatriótaként részt vesznek a város kulturális megmozdulásaiban, előadásokat szerveznek saját és az idősek nagy közösségének is. Többen más klubok munkáját segítik, a kanizsai idősügyi szervezetek összetartóiként. A rendszeres testmozgás és a szellemi tevékenység fitten tartja őket, talán ez az örök fiatalság elixíre.

Ezután a közel száz fős pártolói társaság további két új taggal bővült. Tóth Máriát és Fodor Lászlónét a Hölgyklub vezetője, Büki Pálné fogadta a soraikba és oklevéllel jutalmazta őket.

- A következő rendezvényünket, a hagyományos divatnapunkat március 29-én (szerda) tartjuk itt a Kaszinóban - fogalmazott Büki Pálné. - Április 19-én, szerdán jelentős megemlékezésre készülünk, hiszen az idén 180 éve annak, hogy elődeink, az első, kizárólag nőket tömörítő Nagykanizsai Izraelita Nőegylet 1843-ban megalakult.

Végül a kanizsai Herle Zsófia, a szombathelyi konzervatórium énekszakos hallgatója operarészletekkel szórakoztatta a közönséget.