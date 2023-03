Az esten a szakember saját filmfelvételeit is bemutatta, majd a publikum megismerkedhetett egy profi búvárfelszereléssel.

Katona József 2004 óta merül, oktatóként 2011-ben kezdett dolgozni. A hévízi forrásbarlangba – amely 38 méteres mélységben kezdődik, s 45-46 méter a legmélyebb pontja – már 46 alkalommal szállt alá.

– Ez nagyon különleges, és szinte mindenben eltér a világ hasonló képződményeitől – szögezte le a szakember. – Itt nem lenn van hűvösebb, hanem pont fordítva: a forrás alsó bejáratánál 38-39 fokos a víz, amely ahogyan emelkedünk, egyre hűl.

Mire felemelkedünk, 24-25 fokos lesz a víz hőfoka, tette hozzá Katona József, aki arról is beszélt: itt a megszokott eszközöket sem tudják használni a különféle vizsgálatokhoz, s Hévízen speciális merülési profilt kell alkalmazni, többek között a balesetek és az egészségkárosodás megelőzése érdekében.

– Odalenn érdekes flash hatás éri az embert – árulta el a búvároktató. – Ha bemegyünk a barlangba, a meleg megüti az embert, s jön az úgynevezett nitrogénnarkózis. Persze, erre lehet készülni.

A városháza díszterme megtelt érdeklődőkkel az előadásra

Fotós: Péter B. Árpád

A búvárok a barlangban balról jobbra haladva végeznek különféle méréseket, például ellenőrzik a 10 forrásból kiérkező víz hőmérsékletét, a lehelyezett jeladókat pedig felhozzák, hogy az azokon tárolt adatokat kinyerjék, majd értékeljék. Ezek egyebek mellett a vízellátásról és a források állapotáról adnak fontos információkat. Emellett meghatározott mélységből vízmintát is vesznek a szakemberek, amely ugyancsak azt segíti, hogy feltérképezzék a forrásbarlang állapotát. Odalenn gázbuborék is van, amelynek összetételét szintén vizsgálják.

– Most jó úton járunk – fogalmazott Katona József. – Tudom, hogy sok embernek nem tett jót a covidos időszak, de a barlangra a kevesebb vendég jó hatást gyakorolt. Megnőtt például a vízhozam, ami annak is köszönhető, hogy a környékbeli szállodákban sokkal kevesebb volt a megszokottnál a vízkivétel. Emellett nőtt a hőmérséklete is a tónak, és szépen tisztul a forrásbarlang.

A szakember leszögezte: „lehet szerelmesnek lenni a vízbe”, ugyanis minden helyszínnek – a tengertől a karszt- és mészkőbarlangokig – megvan a maga varázsa, s ha ez az élmény egyszer megragadja az embert, utána már nem engedi el.

