A tél végi közönségszavazást a fecskefarkú lepke nyerte, amelynek életébe most dr. Kondorosy Előd, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének munkatársa avatott be. Mint mondta, népszerűségének oka szépségében és gyakoriságában rejlik, hiszen ez a hazánkban élő négy pillangófaj közül a legelterjedtebb.

A világon másutt is sokfelé megtalálható, jelen van Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, valamint Észak-Afrikában is. Kevésbé közismert, hogy a szárnyán látható pirosas folt és a két faroknyúlvány – amelyekről a nevét is kapta – a lepke fejét és csápjait hivatottak utánozni. A védtelen kis pillangó ily módon igyekszik elterelni a madarak figyelmét létfontosságú szerveiről, így akár egy támadást is képes túlélni.

A MATE Festetics Doktori Iskolájának törzstagja két érdekességre hívta fel a figyelmet a fajjal kapcsolatban. Az egyik a hilltop-jelenség, amely azt jelenti: a lepkék egy-egy kiemelkedés, domb vagy hegy tetején gyülekeznek, s ily módon igyekeznek párt keresni maguknak.

Forrás: MATE

– A hímek meglehetősen agresszíven védik az általuk elfoglalt területeket – folytatta dr. Kondorosy Előd. – Őrjáratoznak, és az arra tévedő más hímeket rövid úton, heves légi csata eredményeként kiebrudalják onnan. A másik különlegesség pedig egy törékeny fajtól meghökkentően harcias jelenség: a hernyó védekező magatartása. A küllemét tekintve élete kezdetén a madárürülékre emlékeztető hernyó mintázata később feltűnővé válik, s ilyenkor az őt érő támadások ellen úgy védekezik, hogy egy villás, kígyónyelvre hasonlító, narancsszínű nyúlványt lök ki a feje mögül.

Ezek a falánk hernyók elszaporodásuk esetén komoly mezőgazdasági kárt képesek okozni, de erre hazánkban még nem volt példa, tette hozzá a szakember, aki rámutatott: „bár nem minden lepke pillangó, de minden pillangó lepke”, azonban az idei győztest bátran hívhatjuk fecskefarkú lepkének vagy akár pillangónak is, ugyanis esetében mindkét megnevezés helytálló.

Forrás: MATE

– Amennyiben a kertünkbe szeretnénk csalogatni ezt a védett lepkét, érdemes erős illatú, élénk színű, nektárdús növényeket ültetnünk, mint például a nebáncsvirág, a petúnia, a rézvirág, a levendula vagy a hibiszkusz – tanácsolta dr. Kondorosy Előd. – Ha pedig különösen a kedvében akarunk járni, akkor nőjön a kertben kapor, sárgarépa és petrezselyem, amelyek levelei hernyójának kedvenc csemegéi közé tartoznak.