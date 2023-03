Minderről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a városban. Gyarmati Antal polgármester elmondta: az elmúlt évek során már nemcsak a villámárvizek, hanem a nagyobb esőzések is problémát okoztak a településen, a vízelvezető rendszerek nem minden esetben tudták a lehullott csapadékot problémák nélkül eljuttatni a Zala folyóba. A projekt – amely során öt beavatkozási ponton összesen 2585 méter hosszúságban valósulhat meg a csapadékvizet elvezető rendszer fejlesztése vagy megújítása – ezt a problémát kívánja hosszú távon megoldani.

A már zajló munkálatok során a Mindszenti utcában a jobb oldali árok kap mederburkoló elemeket, míg az utca bal oldalán folyóka segíti a lefolyó víz elvezetését. A Tőzike utcában betonvápa készül, s szintén mederburkoló elemeket helyeznek el ide. A Dózsa György utcában nagyobb keresztmetszetű műtárgyak beépítését találták indokoltnak a szakemberek, mivel az innen érkező vizet a Petőfi utcai zárt csapadékvíz-csatorna fogadja be. A Háshágyi utcában az árok burkolati elemekkel való ellátásával tudnak javítani annak befogadó képességén, az általános iskola épülete környékén pedig szintén az árkok rendezése vált feladattá. A projekt magába foglalja a munkálatok során közvetlenül érintett, a beruházás miatt megsérült közúthálózati és járdaburkolat javítását, kapubejárók, parkoló felületek helyreállítását is.

Gyarmati Antal azt is elmondta: a projektre első körben 148 millió forintot kaptak, ám az időközbeni költségek emelkedése miatt az nem biztosította volna a teljes megvalósulást, ezért pótigényt adtak be a kormányhoz, amely további 45 millió forintot biztosított a fejlesztéshez.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője szerint a zalalövői lakóközösség jogos igényét elégíti ki ez a beruházás, ezért indokolt annak megvalósítása. Arról is beszélt, hogy már megváltozott időjárási körülményekkel kell számolni, de asz élet és a vagyontárgyak védelme továbbra is prioritás, valamint szólt a vízgazdálkodás feladatairól, mint a jövőbeni kihívások egyikéről is.