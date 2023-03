- Legyünk büszkék magyarságunkra. Volt, aki életét áldozta a 48-as eszmékért és a szabadságharcban esett el, másoknak a megtorlás éveiben kényszersorozás, várfogság vagy az emigráció jutott osztályrészül. Kell, hogy emlékezzünk a dicsőséges napokra és a szörnyű megtorlásra is. 1848-ban a hazájukat szerető magyarok álltak talpra és életüket is kockáztatva vívták ki, ha csak rövid időre is, a függetlenséget. Mit jelentett 1848-ban a nemzetnek az önmagára találása és az öntudatra ébredése? Akkor mindent, az életben maradást, nekünk, mai magyaroknak pedig példát. Hogy soha ne adjuk fel, akkor sem, ha többen vannak az ellenfelek, akkor sem, ha igazságtalanok velünk az Unióban, akkor sem, ha megosztott a magyarság, és akkor sem, ha becsapnak minket.