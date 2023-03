Először a Petőfi Sándor naplójából idézett részlet segített a térre gyűlt városiaknak abban, hogy visszaemlékezzenek a magyar szabadság kivívását célul tűző forradalmi eseményekre. D. Varga Ádám színművész szavalta el Molnár József Bálint Ifjú hévvel című költeményét, majd Mihály Luca énekelte a Csík zenekar Hazám, hazám… című dalát, a Zalai Táncegyüttes adott elő egy néptáncblokkot. Az egybegyűltek ezután hallgathatták meg Vigh László országgyűlési képviselő beszédét, amelyet Deák Ferencnek, a népképviselői tévedhetetlenség hibájának elkerüléséről és a tiszta szándékok jelentőségről szóló szövegével kezdett. A szónok a magyarság számára azóta is zsinórmértékéül szolgáló, 1848-ban megalkotott 12. pont zárószavait idézte: béke, szabadság, egyetértés. Mint mondta, napjainkban is küzdelmet kell folytatni Európában és a világban is a békéért. Utalt az alkotmányra, mely nem 12 éve íródott, hanem sok évtizeden át szavanként őrizte a keresztény konzervatív, jobboldali magyarság. A szabadság fogalma kapcsán kérdéseket fogalmazott meg: szabad-e a tanár a katedrán, szabadon őrizhetjük-e egészségünket, szabad-e a nőnek akkor és ott szülni gyermekeiket, ahogy szeretné. Az alkotmányban olvashatók a válaszok, mondta Vigh László, aki az ünnepség előtti templomi programon elhangzottakról is szólt, kiemelve, a hit és a magyarság egymáshoz kötődik. 1848 azt tanítja, hogy ma is mindenért meg kell küzdenünk, mert Európában ma is Metternichek, Windischgrätzek, Haynauk vannak. Meg kell védeni a kultúrát, a nyelvet, politikai szabadságunkat.

A szónoklat után koszorúkat helyezett el Deák Ferenc szobrának talapzatán Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán és a testület vezetése, dr. Sifter Rózsa főispán, Vigh László, valamint a város oktatási, politikai, társadalmi szervezetei.

Az ünneplők ezután a Városi Fúvószenekar és a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjainak felvezetésével a Kossuth utcán végighaladva sétált át Csány László 48-as kormánybiztos 1931-ben emelt szobrához, közben a Széchenyi domborműnél és a Kossuth szobornál is koszorúzott Balaicz Zoltán.