Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő emlékeztetett: a magyar történelemet átszövi a szüntelen küzdelem az önálló döntés lehetőségéért, a függetlenségért. Így volt ez a Rákóczi-szabadságharc idején, és így volt 1848-ban és 1956-ban is. Hozzátette, Petőfi szerint „Hol szabadság van, ott van a haza”, ami minket is kötelez.

– A magyar államnak a magyar érdekek mellett kell működnie és biztosítani azt, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és saját gyökereiből fejlődhessen – hangoztatta a politikus. – Azt tudjuk jól, hogy az európai uniós bürokrácia úgy gondolja, nincs szükség nemzetre és nemzeti sajátosságokra. Szerintünk viszont amit ők progresszív értékeknek tekintenek, azok tulajdonképpen a keresztény civilizáció, a nemzeti szuverenitás és a család zárójelbe tételét jelentik, s mi nem ilyen Magyarországot képzelünk el.

A megemlékezésen fellépett a Helikon Kórus is

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Manninger Jenő polgármester Szendrey Júlia – s így lánglelkű forradalmár férje, Petőfi Sándor – keszthelyi kapcsolódásait idézte fel. Mint mondta: életfájának a város olyan gyökere, amelybe a ma élők is kapaszkodhatnak, „s tennünk kell azért, hogy ezt átadjuk gyermekeinknek és unokáinknak is”.

Az ünneplő közösség megtöltötte a Balatoni Múzeum auláját

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Leszögezte: Szendrey Júlia méltóképpen töltötte be azt a szerepet Petőfi mellett, amit egy ilyen nagy ember elvár szíve választottjától, s a forradalmi eszmék megvalósításában is mellette állt. Manninger Jenő azt is felidézte, Keszthely szülötte „ötlötte ki a kokárdát, s az egyetértés szimbólumaként tűzte ki szíve fölé a nemzetiszínű szalagot”. A politikus bejelentette: még idén szobrot állítanak Petőfi Sándor és Szendrey Júlia tiszteletére.

Manninger Jenő: Szendrey Júlia életfájának a város olyan gyökere, amelybe a ma élők is kapaszkodhatnak

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Ünnepi beszédében dr. Csorba László történész, egyetemi tanár a forradalom előzményeit s a szabadságharc fontosabb eseményeit mutatta be, majd úgy fogalmazott: Szent István óta ekkor fordult legnagyobbat a magyar történelem kereke, ebben az ünnepben koncentráltan és szimbólumként ott van az átalakulás, vagyis az, hogy a bomló feudális világ helyett megszületik a magyar nemzet, a piacgazdaság, a parlamentáris berendezkedés, és a modern civil társadalom. „Ezen az alapon állunk ma is”, tette hozzá a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója.

Dr. Csorba László: Ezen az alapon állunk ma is

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A városi ünnep folytatásaként megnyílt a Balatoni Múzeumban a Petőfi, Szendrey, Keszthely című időszaki kiállítás, amit dr. Petánovics Katalin nyugalmazott néprajzkutató méltatott s mutatott be a jelenlévőknek.