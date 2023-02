ZALAEGERSZEGI HÍREK

Közös Értékeink Program - tájékoztató a pályázatokról

Hétfőn délután a zalai civil egyesületek, alapítványok, szervezetek képviselői voltak hivatalosak a botfai Hűvös-kastélyban rendezett tájékoztatóra, amely az Európai Unió által életre hívott Közös Értékeink Program pályázati lehetőségeit tárta az érdeklődők elé – tudósít a Zalai Hírlap. Ilyen pályázatot még az EU sem írt k. Amíg a hagyományos pályázatok inkább konkrét téma köré szervezett szolgáltatást jelentenek, itt az egyedi ötletek számítanak, a pályázók maguk találják ki, hogy a saját hatókörükben mi lenne az a tevékenység, amely 1 vagy 2 év alatt érzékelhető, hosszabb távon fenntartható hatással lenne minél többekre. A cél, az, hogy összetartó és cselekvő civil közösségeket támogassanak, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak, hangzott el a találkozón.

Városi farsangi felvonulás és jótékony fánkvásár Zalaegerszegen

Huszonhárom éve rendezi meg a zalaegerszegi Nagycsaládosok Egyesülete a jótékony fánkvásárral egybekötött a városi farsangi felvonulást. Kedden délután 21 csapat mintegy 700 résztvevővel vonult fel a Kossuth utcán, majd a Dísz térre gyülekeztek, ahol ki is hirdették a jelmezverseny eredményét. Ruisz Cecília, a szervező egyesület vezetője a Zalai Hírlapnak elmondta, a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház és a Mindszentyneum ajánlott fel belépőket a díjazáshoz. A fánkvásár bevételének kedvezményezettje a jelenleg 25 családot számláló-támogató egyesület, a hét sütőcsapat becsületkasszát működtetett a mozinál.

Szűrés és tanácsadás - a megyei kórház és a városi önkormányzat közös egészségügyi programja

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház és Zalaegerszeg nemrég kötött együttműködési megállapodása szellemében folytatódott kedden az egészségügyi szűrő és tanácsadó program a Járási Egészségfejlesztési Irodában, ahol ezúttal a zalaegerszegi polgármesteri hivatal 35 dolgozója vett részt a szűréseken és az eredmények alapján kapott tanácsokat az iroda munkatársaitól – írja a zaol.hu. A szűrés és tanácsadás alkalmával a csontsűrűség- és testösszetétel-vizsgálat mellett az ülőmunkával járó problémák is fókuszba kerültek, így a szemvizsgálat- és a gyógytorna-tanácsadás egészítette ki a kínálatot.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Területi képzési központ lehet a Batthyány-gimnázium

A Nemzeti Tudósképző Akadémia és a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány a Nemzeti Tudósképző Akadémia Dél-Nyugat-Magyarország területi képzési központjává szeretné tenni a Batthyány Lajos Gimnáziumot – olvasható a Zalai Hírlapban. A Nemzeti Tudósképző Akadémia csaknem tíz éve áll szakmai kapcsolatban az ország 14 régiójának, 150 középiskolájával. A kitűnő lehetőséggel a Batthyány-gimnáziumban lehetne a 15. területi képzési központ, mely nagy előrelépést jelentene a térségnek is.

Százötven év szennyeződésétől szabadultak meg a festmények a kanizsai Thúry-múzeumban

A Thúry György Múzeum feladata az értékek megmentése, őrzése, gondozása és bemutatása. Március 4-ig, szombatig látható A megmentett értékeink című kiállítás, melyen képzőművészeti gyűjteményük féltett, már restaurált kincsei láthatók – tájékoztat a zaol.hu. Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus, a kiállítás kurátora a Zalai Hírlapnak elmondta, lehetőségeikhez mérten minden évben igyekeznek néhány festményt restauráltatni, ebben mindig kaptak anyagi segítséget a várostól, például a kulturális keret pályázaton rendszeresen támogatták restaurálási szándékukat. Viszont a múzeum saját forrásból is áldoz a nemes feladatra.

Díjjal ismerték el a nagykanizsai Erdősné dr. Németh Ágnes példaértékű munkáját

Női példaképeket díjaztak, a nagykanizsai Erdősné dr. Németh Ágnes munkáját is elismerték – írja a zaol.hu. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH) írta ki a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” pályázatot. A zsűri a számos kiváló teljesítményt bemutató pályázati anyagból négyet díjazott, „Oktatásért” különdíjjal ismerte el Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnökének példaértékű munkáját.

KESZTHELYI HÍREK

Napelemrendszer került a keszthelyi uszodára

Elkészült a Csik Ferenc tanuszoda energetikai korszerűsítése, amelyre az EU illetve a kormány összesen 30,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított. A keszthelyi uszoda tetőszerkezetére napelemes rendszert telepítettek, s a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztés eredményeként jelentősen javult az épület energiagazdálkodása – tudósít a Zalai Hírlap. A megújuló energiaforrás révén csökkent a fosszilis hordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása, ami éves szinten a korábbinál 54,5 tonnával kevesebbet jelent. Az önkormányzat által elnyert pályázat 100 százalékos támogatást jelentett, a teljes projekt pedig több mint két éven át tartott, hiszen 2020 márciusában kezdődött, a befejezési határidő pedig 2022 augusztusa volt.

A szent művészetről szólt a hévízi teológiai szabadegyetem legutóbbi előadása

Idézetekkel és vetített képekkel illusztrált előadást tartott a hévízi plébánián a szent művészetről a Teológiai szabadegyetem-sorozat legutóbbi alkalmán Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke – írja a zaol.hu. Dragonits Márta szerint attól függetlenül, hogy a művész nem Krisztussal él együtt, minden emberben ott van az istenképűség, ezért a transzcendens ma is megmutatkozik jónéhány zeneműben, szoborban, festményben.

Újabb pályázati siker Alsópáhokon

Zártkerti utak felújítására nyert 258 millió forint támogatást Alsópáhok. A projekt régi vágya volt a településnek. A sikeres pályázatot követően tavaly decemberben zárult le a közbeszerzés, ahol 9 érvényes pályázat közül választották ki a legjobbat. A munkaterület átadása várhatóan március 1-én lesz, a munkálatok várhatóan március első hetében kezdődnek el. Addig több egyeztetés is zajlik különböző műszaki kérdésekben. A projekt nem foglalja magában az összes zártkerti út megújítását, de jelentős infrastrukturális fejlődést jelent Alsópáhoknak.