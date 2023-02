Több mint száz tűzoltó állt helyt a hétvégén Zalában

Szombaton este 22 óráig 114 helyszínen számoltak fel viharkárokat a zalai tűzoltók, tájékoztatott vasárnap délelőtt a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága honlapja. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek adtak munkát az egységeknek, tette hozzá Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, sajtóreferens. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére szombaton 18 óráig 167 bejelentés érkezett. Kósi Zsolttól a zaol.hu megtudta, szombaton 18 óráig 69 hivatásos tűzoltó 20 járművel járta a vármegyét, munkájukat 8 önkéntes egyesület

segítette 37 fővel, 8 járművel. Szombaton délután a Kerka mentőcsoport is munkába áll, hat fő 3 autóval segítette megoldani a feladatokat. Így összesen 112-en álltak helyt a viharos szél okozta károk elhárításában Zalában.

Az E.On tájékoztatója a zalai szélvihar miatt az áramszolgáltató eszközöket ért károkról, áramkimaradásokról

Varga Ivett, az E.ON sajtószóvivője az alábbi összefoglalót juttatta el a Zalai Hírlap szerkesztőségéhez: A nagykanizsai üzemben összesen 29 vonalon észleltek üzemzavart. Az érintett ügyfelek jelentős többségénél még szombaton sikerült helyreállítani a szolgáltatást, de vasárnap is nagy erőkkel, többek között Budapestről és Nyíregyházáról érkező szerelőkkel kiegészülve folytatódtak a javítások az egész megyében. Vasárnap estig az ismert, ügyfélérintettséggel járó kisfeszültségű hibák döntő többségét teljesen kijavítotték, néhány olyan esetben marad hétfőre a beavatkozás, ahol jelentős hálózatépítési, javítási munkára van még szükség. A károk mindenütt hasonlóak: farádőlések, vezetékszakadások, egyes vagy többes oszloptörések okoztak áramkimaradást. Ahol autóval nem járható területen kellett dolgozniuk, ott mezőgazdasági gépekkel vontatták be a munkagépeket, emelődarus autóikat, hogy hozzáférjenek a leszakadt vezetékekhez.

Zala vármegyeiek is pályázhatnak a gólya ösztöndíjra a Széchenyi István Egyetemen

Egyszeri százezerről havi százezer forintra nő a Gólya ösztöndíj összege a győri Széchenyi István Egyetemen a következő tanévben, tájékoztatta a zaol.hu hírportált az intézmény. A jelentős támogatást tíz hónapra nyerhetik el azok a tehetséges elsőéves hallgatók, akik hazánk kedvezményezettnek minősülő járásainak valamelyikéből érkeznek az intézménybe tanulni. A pályázatra Zala vármegyéből a Lenti, a Letenyei és a Zalaszentgróti járásban élő azon elsőéves hallgatók pályázhatnak majd idén ősszel, akik nyáron felvételt nyernek az intézménybe, és szeptemberben beiratkoznak.

Egyházzenei koncert volt a lenti Szent Mihály-templomban

Vasárnap az esti szentmisén Pálmai Árpád karnagy, egyházzenész és tanár adott egyházzenei koncertet a Szent Mihály-templomban – olvasható a Zalai Hírlapban. A középkortól napjainkig csendültek fel énekek. A rendhagyó zenés történelem- és hittanórán három blokkra osztva hallhatta az énekeket a templomi közönség, az előadó partnere Pahocsa Júlia gyermekpszichológus, a Magyar Kultúra apródja volt. Nem először járt a határ menti térségben az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, több, a helyi plébániához kötődő ismerőse is van, köztük Pék Edit, akivel közös zarándoklaton ismerkedtek meg. Ismerősei meghívására érkezett most Pálmai Árpád Lentibe, ahol egyházzenei áhítattal emelte a vasárnapi liturgia fényét.

Környezetszépítő munkák a pusztaszentlászlói tóparton

Kevésbé szerencsés időpontot választott téli közösségi környezetszépítő és természetvédő munkájához a pusztaszentlászlói Haladás Horgász Egyesület, szombaton ugyanis a viharos erejű szél, továbbá az időnként lecsapó eső és zúzmara is hátráltatta a munkát – írja a Zalai Hírlap. A feladatok többségét ennek ellenére sikerült elvégezni. Évente négy alkalommal szerveznek közösségi munkát, ebből a téli rendszerint a növényzet rendbetételhez kapcsolódik. A nádas vágása a természetes megújulást segíti elő, a fákkal való foglalatosság pedig elsősorban a balesetveszély elkerülését szolgálja. Tavasszal a tó körüli ösvény környezetét teszik rendbe, az akut teendők miatt ennek egy részét előre kellett hozni. A nyár az építkezés időszaka, ősszel pedig a halneveldeként működő Alsó-tó lehalászása a fő feladat.

35 éves a Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület

Megalakulásának 35. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget szombaton a Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület – tudósít a Zalai Hírlap. A művelődési házban a közel 50 fős tagság jelenlétében Gaál Károly, a szervezet vezetője összegezte az eltelt évtizedeket. A kertbarátkör 1986-ban alakult, az évfordulós ünnepséget a Covid19-járvány miatt halasztották el. A szervezet megalakításában

szerepet vállalt dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök, aki most azt emelte ki köszöntőjében, hogy kertbarátkörök egyik fontos szerepe ma is, hogy az új kutatási eredményeket átvigyék a gyakorlatba, hogy jó borokat készítsenek. Gratulált az évfordulóhoz Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

Sopronban visszazökkent a győztes kerékvágásba a ZTE KK

A férfi kosárlabda élvonal 19. fordulójában, szombaton ismét idegenben játszott a Zalakerámia-ZTE KK - írja a Zalai Hírlap. A vendégek meccskeretében bokasérülése után ismét ott volt Németh Ákos, és bár pályára végül nem lépett, zalai szempontból ez volt az egyetlen rossz hír ezen az estén. Sopron KC - Zalakerámia-ZTE KK 65-77.