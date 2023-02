ZALAEGERSZEGI HÍREK

36 éves helybeli nőt gázolt halálra a vonat Zalaegerszegen

Gyalogost gázolt a vonat szerdán reggel nyolc óra előtt tíz perccel a Batthyány utcai átjáró közelében. A zaol.hu információi szerint a Hodos felé tartó teherszerelvény a Batthyány utcai átjáró és a vasút Zala-hídja közötti szakaszon ütött el egy 36 éves helybeli nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A gázolás miatt megálló szerelvény mozdonya lezárta a vasúti átjárót, ezért a helyszínelés ideje alatt szünetelt a járműforgalom. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika őrnagy érdeklődésünkre közölte, a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az egerszegi rendőrkapitányság.

A Magyar Vöröskereszt is támogatja a földrengés áldozatait

A Magyar Vöröskereszt pénzadományokat gyűjt a Törökországot és Szíriát sújtó földrengés áldozatainak megsegítésére. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének igazgatója, Baracskai Józsefné a Zalai Hírlapnak elmondta, egyelőre célszerű pénzzel segíteni, amint konkrét jelzést kapnak, akkor azonnal megkezdi a tárgyi adományok gyűjtést a megyei szervezet is. Várhatóan meleg takarókra, speciális egészségügyi eszközökre, gyógyszerekre lesz elsősorban szükség, illetve a későbbiekben ruházatra, tartós élelmiszerre.

Szombaton Vass Sándor Emlékverseny

Húsz csapat és 80 tekés részvételével rendezik meg február 11-én, szombaton az andráshidai Roxy-pályán a 15. Vass Sándor Emlékversenyt - írja a zaol.hu. A viadalon az első versenyzők reggel 8 órakor lépnek pályára, délután öt órára pedig ki is derül majd, közülük ezúttal kik voltak a legügyesebbek. A Vorhotai LSC, valamint a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége közös rendezvényén csapatonként négy versenyző 2-szer 30 vegyes gurítást hajt végre, és a végső sorrendet az elért eredmények alapján állapítják meg. A tömegsportviadalon olyan versenyzők indulhatnak, akik az elmúlt egy évben nem vettek részt hazai NB-s vagy Szuperliga-, illetve külföldi felnőtt bajnoki mérkőzésen.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Kihívásokkal teli időszak vár az agráriumra

Az agráriumot leginkább foglalkoztató kérdésekről és a közös agrárpolitikáról kaphattak képet kedden a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai fórumán résztvevők a König Hotelben. A megjelenteket Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke köszöntötte- olvasható a Zalai Hírlapban. Süle Katalin, a NAK általános agrárügyekért felelős országos alelnöke a megújult uniós közös agrárpolitikáról és annak részleteiről beszélt. Kiemelte: január 1-jétől új támogatási ciklus kezdődött az agráriumban, és ami kifejezetten jó hír: az ágazatba több mint 5000 milliárd forint áramolhat. Az Európai Bizottság még tavaly novemberben fogadta el Magyarország uniós közös agrárpolitikával kapcsolatos stratégiai tervét, amely meghatározza az agrárium és az élelmiszeripar területén nyújtható támogatások kereteit a 2023 és 2027 közötti időszakra.

Egy karnyújtással segítettek Nagykanizsán

"Ments meg három életet és legyél hétköznapi hős!" címmel hirdette meg évközi, rendkívüli véradását a Civil Kerekasztal Egyesület, a Halis-könyvtár és a Kanizsai Fiatalok Közössége a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetével együttműködve kedden annak Sugár utcai épületében – tudósít a Zalai Hírlalp. Évente általában két véradást tartanak a civil szervezetekkel együttműködve - mondta Goór Violetta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének véradásszervezője. Az eltelt bő egy évtized bebizonyította: sikeresek ezek a véradások, az emberek szeretik a közösséget, szívesen jönnek. Ezért a kollégáikkal bevállaltak egy extra napot Nagykanizsán.

Futsal NB II: túl sokat kivett az egyenlítés a zalaiakból

Fontos meccset vesztett el a futsal NB II Nyugati-csoportjának 19. fordulójában a Nagykanizsai FC: a zalaiak győzelem esetén előzhettek volna, így azonban 5 pontra leszakadtak a Mad Dogsról a tabella 6. helyén. A hazai csapat a mérkőzés fordulópontjait nem megfelelő higgadtsággal kezelte, ez is közrejátszott, hogy vereség lett a találkozó vége. Nagykanizsai Futsal Club–Mad Dogs Futsal 4-8.

KESZTHELYI HÍREK

Újonc tűzoltókat köszöntöttek a zalai igazgatóságon

Hat beosztott tűzoltóval bővült a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya. Az újonnan csatlakozókat hétfőn délelőtt az igazgatóság zalaegerszegi székhelyén köszöntötték – tudósít a Zalai Hírlap. Közülük öten a jövőben a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot, míg egy fő a Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot erősíti majd. Az újoncokat a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes köszöntötte.Az igazgató megköszönte a frissen belépőknek, hogy eredményesen zárták szakképzésüket, és arra kérte őket, hogy esküjükhöz híven szolgálják Zala mentő tűzvédelmét, valamint az itt élők biztonságát.

Folytatódik a hangversenysorozat a hévízi református templomban

Idén is lesz komolyzenei hangversenysorozat Hévíz református templomában. A korábban Viva la musica címen futott koncertekből nyolcat terveznek – írja a zaol.hu. Február 24-én, pénteken 19 órakor négytagú kamarazenekar ad hangversenyt, amelynek tagjai között az érdeklődők találkozhatnak a hévízi születésű Lajkó Ivettel is, aki 2020 októbere óta a salzburgi Mozarteum koncert- és pedagógia szakos hallgatója. Március 30-án pedig, szintén 19 órától, húsvéti koncertre érkezik a Musica Antiqua női kvartettje. A fellépők nemcsak zenélnek majd, hanem énekelnek is, a közelgő ünnephez kötődő darabokat. A Viva la musica című komolyzenei koncertsorozatot tíz éve indította Hévíz két kulturális szakembere, Hermann Katalin és Varga Csilla.

Jelentős volt az érdeklődés a MATE keresztféléves képzései iránt

A keresztféléves felvételi eljárásban 260 leendő hallgató jutott be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzéseire. A legnépszerűbb szak a növényorvosi mesterképzés volt – olvasható a Zalai Hírlapban. Ez Gödöllőn, Budapesten és Keszthelyen, a Georgikonon indul, s összesen 52-en kezdhetik meg tanulmányaikat februártól, tudatta az intézmény, hozzátéve: nappali tanrendben, illetve levelező képzési formában összesen 260-an nyertek felvételt a MATE-ra, ahová a keresztféléves felvételi eljárásban ezúttal kizárólag mesterképzésekre lehetett jelentkezni. Az újonnan érkező hallgatók közül 109 a gödöllői Szent István, 101 a budai, 26 a kaposvári, 12 pedig a Georgikon campuson kezdheti meg tanulmányait, kilencen a szarvasi képzési helyre, hárman pedig a Károly Róbert campusra jutottak be.A felvi.hu adatai szerint országosan összesen 4870-en nyújtották be jelentkezésüket keresztféléves képzésekre. A MATE-t 456-an jelölték meg, így az intézmény Magyarországon a negyedik legnépszerűbb egyetem lett a téli felvételi eljárásban.