Vigh László nyugdíjról és emelésről

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hétfőn az egerszegi Fidesz-irodában tartott sajtótájékoztatót annak kapcsán, hogy a 13. havi nyugdíjat kifizetik februárban – írja a Zalai Hírlap. Mint kiemelte, erre az összegre is vonatkozik a 15 százalékos emelés. Fontos azok támogatása, akik végigdolgozták az életüket. A régóta nyugdíjban lévők számára különösen nagy segítség ez a többletpénz, hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy 2010 óra a nyugdíjak 92 százalékkal emelkedtek, vásárlóerejük pedig 20 százalékos növekedést mutat, ha a 13. havi juttatást is beleszámítjuk. A kormány egyik célja a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, ezért került vissza a 13. havi nyugdíj, emelte ki. Ha az infláció augusztusban magasabb lesz 15 százaléknál, akkor a kormány legkésőbb novemberben kifizeti a különbözetet, vagy idén is várható nyugdíjkorrekció. Ezen kívül nyugdíjprémium jár, amennyiben a GDP várható növekedése meghaladja 3,5 százalékot, árulta le Vigh László.

A gyermek néptáncosoké volt a főszerep Becsvölgyén

Zsúfolásig megtelt szombaton délelőtt a becsvölgyei faluház, ahol hatodik alkalommal rendezték meg a Zala Megyei Népi Gyermekjáték és Néptáncfesztivált. Kilenc csoport, összesen 170 fellépő szórakoztatta a közönséget – olvasható a Zalai Hírlapban. Mintegy négyszáz néző, hozzátartozó volt kíváncsi a 2011-ben alakult Cserta Egyesület által életre hívott programra. A fesztivált ifj. Horváth Károly és a Völgyi banda koncertje nyitotta, majd tizenkét műsorszám következett a gálán. A táncos forgatag mellett farsangi kézműves foglalkozások várták a családokat.

26 kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök

Kábítószer-kereskedőket fogtak el a zalaegerszegi rendőrök, a nyomozók eddig 26 személyt állítottak elő, közülük nyolcat gyanúsítottak meg, négy letartóztatásáról már döntött is a bíróság – tájékoztat a zaol.hu. Az eddigi adatok alapján várhatóan még további személyekhez kopogtatnak be a nyomozók. Mint Balogh Bence rendőr őrnagy, a bűnügyi osztály vezetője elmondta, 2022. június 22-én érkezett a kapitányságra névtelen bejelentés egy egerszegi kábítószer-kereskedőről. Az információ megalapozottságát a beszerzett információk megerősítették, mint kiderült, hálózatszerűen működött a drogok kereskedelme. A házkutatások alkalmával nagyobb mennyiségű ecstasytabletta, amfetamin, valamint marihuána került elő, összesen 10-15 kilogramm, amelyek piaci értéke a 20 millió forintot is elérheti.

A földrengés károsultjait is támogatják a zalaháshágyiak

A törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére is nyújt támogatást annak a vacsorával egybekötött jótékonysági estnek a bevételéből a zalaháshágyi egyházközség, amit a múlt hét szombatján tartottak a település művelődési házában – írja a zaol.hu. A rendezvény elején Molnár János, az egyházközség világi elnöke, valamint Horváth Gyula, a település polgármestere mondott köszöntőt.

Közösségi disznóvágás Kerkateskándon

Első alkalommal, bemutató jelleggel tartottak hagyományos disznóvágást a kultúrháznál az elmúlt hétvégén Kerkateskándon. A közösségi esemény célja az volt, hogy e tevékenységet annak helybéli ismerői bemutassák az érdeklődőknek, főként azoknak a településre beköltözőknek, akik korábban nem vettek részt disznóvágáson – tájékoztat a Zalai Hírlap. Emellett a régi falusi hagyományt is igyekeznek megőrizni, hisz mint a beszélgetés során kiderült, már Kerkateskándon is csak két háznál tartanak sertést.

A szépkorúakat köszöntötték Pókaszepetken

Nyugdíjasok napjára várta a település önkormányzata a helyi szépkorúakat szombaton délután. A pókaszepetki faluház dísztermében megrendezett, évtizedes hagyományokkal bíró ünnepségen a Szentgrót Táncegyüttes, az Őszirózsa Dal- és Színjátszókör és a Silva rerum egyházi énekkar lépett fel – írja a zaol.hu. Az estebéd elfogyasztása után Bedő Jenő harmonikaművész szórakoztatta a közönséget. A megjelenteket Tóth András polgármester köszöntötte, aki a nyugdíjasok eddigi munkáját méltatta és az időskor szépségeiről is szót ejtett. Pókaszepetken több évtizedes hagyomány a szépkorúak megvendégelése, ezzel fejezve ki megbecsülésüket az idős generáció felé.

Kocsis Gábor-emléktornát rendeztek Csesztregen

A házigazda ÖKD Csesztreg csapata nyerte az elmúlt hétvégén két év kihagyás után újra megrendezett Kocsis Gábor labdarúgó-emléktornát. Immár 14. alkalommal került sor a teremlabdarúgó-tornára a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola tornatermében, ez alkalommal 12 együttes részvételével – olvasható a Zalai Hírlapban. A szervezők elmondták, hogy a torna eredeti időpontja december vége, most technikai okok miatt került át az időpont februárra. Ennek tudható be, hogy valamivel kevesebb csapat nevezett a sporteseményre, így most egy napon át tartottak a küzdelmek, míg korábban az emléktorna kétnapos volt.