Mint kiemelte, erre az összegre is vonatkozik a 15 százalékos emelés. Fontos azok támogatása, akik végigdolgozták az életüket. A régóta nyugdíjban lévők számára különösen nagy segítség ez a többletpénz, hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy 2010 óra a nyugdíjak 92 százalékkal emelkedtek, vásárlóerejük pedig 20 százalékos növekedést mutat, ha a 13. havi juttatást is beleszámítjuk. A kormány egyik célja, a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, ezért került vissza a 13. havi nyugdíj, emelte ki. Ha az infláció augusztusban magasabb lesz 15 százaléknál, akkor a kormány legkésőbb novemberben kifizeti a különbözetet, vagy idén is várható nyugdíjkorrekció. Ezen kívül nyugdíjprémium jár, amennyiben a GDP várható növekedése meghaladja 3,5 százalékot, árulta le Vigh László. Azt is bejelentette, telefonos felméréssel igyekeznek megtalálni azon időseket, akik támogatásra szorulnak az élelmiszer, a gyógyszer, a tüzelőanyag beszerzésében.

A sajtótájékoztatón részt vett a 80 éves Kruppa János és felesége, Kruppa Ildikó, akiket a bejelentés alkalmából Vigh László gyümölcsökkel teli kosárral ajándékozott meg. A házaspár arról beszélt, hogy a pluszpénzből klímaberendezés felszerelését kívánják megoldani gálafeji házukra. Jelenleg fával fűtenek, de az egyre nagyobb kihívás elé állítja őket, ezért gondolkodtak a kiegészítő megoldáson, ami fűtésre is alkalmas. A házaspár szólt arról is, hogy a Ceaușescu-rendszer utolsó évében telepedtek át Magyarországra. Az építőiparban tevékenykedtek, ipari létesítmények, üzemcsarnokok mellett magánházak, középületek tervezése, kivitelezése fűződött nevükhöz.

A nyugdíjaskort elérve a megérdemelt pihenést választották. Mint Kruppa Ildikó felidézte, az első havi nyugdíja 16 500 forint volt, amit aztán az akkori Orbán-kormány a duplájára emelt. Miután Románia is uniós ország lett, az ott munkában töltött évek után is megkapják a nyugdíjat, árulta el. A magyarországi szolgálati évekkel együtt havonta megfelelő járandóságot kapnak, tette hozzá.