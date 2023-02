A véradás mellett a rendezvény fő témája az egészségvédelem volt, melynek keretében a prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet. Goór Violetta, a Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének véradásszervezője az egészség fontosságáról, az egészségmegőrzés lehetőségeiről tartott általános tájékoztatót. Ezt követően az egészségügyi állapotfelmérés jelentőségeiről hallhattak előadást a résztvevők. Végül Németh Anita természetgyógyász az immunerősítésről, illetve a vitaminok és az ásványi anyagok jelentőségéről beszélt. Ezután Tarnai Rita védőnői állapotfelmérést végzett, Both Gábor a zalakarosi mentőállomás vezetője pedig interaktív foglalkozás keretében mutatta be az újraélesztés lépéseit. Az egészségnapon sokan részt vettek, ami azt mutatta a szervező egyesületnek, hogy a programot bizonyos időszakonként meg kell ismételniük. A terveik között szerepel, hogy az idén ősszel minden előadó visszatér és újakat is hívnak egy hasonló egészségnapra.