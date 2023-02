Rengeteg magyar rendelkezik kisebb-nagyobb földterülettel, csak örökléssel több mint egymillió hektár termőföld cserélt gazdát az elmúlt évtizedekben. A földterületek öröklésére különleges szabályok vonatkoznak. Más a helyzet, ha valakire végrendeletben hagynak földet, és más, ha a törvényes öröklési rend szerint jut hozzá.

Vége az osztatlan

közös tulajdonnak Idéntől egy fontos változás lépett életbe a törvény alapján végbemenő öröklésnél. Mostanáig a földterületek az örökösök közös tulajdonába kerülhettek – hacsak osztályos egyezséggel máshogy nem döntöttek –, emiatt gyakran előfordult, hogy az örökölt földterületnek osztatlan közös tulajdonban két vagy több tulajdonosa lett. Ez a többi között a föld eladását vagy a bérbeadását is nehezítette, ha nem tudtak megegyezni a tulajdonosok. Ennek kiküszöbölése érdekében 2023-tól a termőföldek örököseinek négy lehetőség közül kell választaniuk.

Osztályos egyezség

Mindenekelőtt az örökösök a hagyatéki tárgyaláson egymással osztályos egyezséget köthetnek, amelyben szabadon feloszthatják egymás között a hagyatékot, és megegyezhetnek arról, melyikük mit örököljön, például úgy, hogy kizárólag az egyikük örökölje meg a földtulajdont, amelyen így nem jön létre osztatlan közös tulajdon. Az osztályos egyezséggel az örököstársak a törvényes öröklés rendjéről is eltérhetnek, sőt akár még az elhunyt végakaratát is felülírhatják. Az egyetlen feltétel, hogy minden örököstársnak részesednie kell a hagyatékból, még ha az csak egy apró emléktárgy is.

Az ingatlant átruházása

Az ingatlant (az ingatlanból az örökrészét) az örököstárs (vagy örököstársak) az öröklésben érdekelt más személyre vagy a hagyatéki hitelezőre, például egy, az elhunytnak ingatlanán jelzálogjoggal rendelkező hitelintézetre átruházza (illetve átruházzák) például ajándékozással vagy ellenértékért, úgy, hogy ezáltal közös tulajdon nem keletkezik.

Az ingatlan értékesítése egyben

A harmadik lehetőség, hogy az örökösök egyben értékesíthetik a termőföldet, és elosztják egymás között a vételárat.

Az ingatlan felajánlása az állam javára

Ha az örökösök felajánlják a földterületet az államnak, akkor ugyan semmit nem kapnak a földért cserébe, de legalább adminisztrációs költségekkel és ügyintézéssel sem kell foglalkozniuk, valamint adót sem kell fizetniük a nem kívánt terület után. Ha az örökösök öt éven belül nem tudják rendezni az örökséget valamelyik fenti formában, akkor a határidő lejártával a tulajdoni hányad kényszerértékesítése következik. Mindez csak a 2022. december 31-e után elhunyt örökhagyó tulajdonában álló termőföldek törvényes öröklésére vonatkozik. „Amennyiben valakinek termőföldje van, mindenképpen érdemes előre végrendelkezni róla, ezzel ugyanis megelőzheti a vitát az örökösök között. A végrendelet készítése közben figyelembe kell vennie a tulajdonszerzési korlátozásokat is. A bonyolult szabályozás miatt érdemes szakember, közjegyző vagy földügyekben jártas ügyvéd segítségét kérni” – hangsúlyozza Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. (Forrás: agrokep.hu)