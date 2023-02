Mint azt Berta Krisztián elmondta: a telex.hu írása szerint akár Cseresnyés Péter ország­gyűlési képviselőnek is köze lehetett bizonyos végrehajtói kinevezések támogatásában, legalábbis erre utal, hogy a tanúk elmondása szerint Cs.P. monogramot is láttak a „támogatott” végrehajtók neve mellett. Berta Krisztián szerint a Cs.P. monogram takarhatta Csizi Péter pécsi fideszes képviselőt is, ám ő 2018 óta már nem parlamenti képviselő, ráadásul a pécsi Fidesz cáfolta is Csizi érintettségét.

Mint azt Berta Krisztián elismerte: Cseresnyés Péter is megjelentetett egy rövid posztot, miszerint nem volt ráhatása a végrehajtói kinevezésekre, ám – mint mondta – az ügy nagyon sok kérdést vet fel.

Horváth Jácint hozzátette: az ügy tisztázása érdekében a Demokratikus Koalíció (DK) válaszokat vár a nyomozóhatóságtól arra a kérdésre, hogy a vizsgálat kiterjedt e azon fideszes képviselőkre, melyek monogramjai megegyeznek a tanúk által látottakkal.

Horváth Jácint végezetül azt mondta: örülne, ha Cseresnyés Péter inkább a város érdekében fejtené ki befolyását, mint hogy esetleg haverok pozícióba kerülését segíti.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő pénteken visszautasította a feltételezést, miszerint bármi köze lett volna a Völner-Schadl ügy kapcsán végrehajtók kinevezéséhez.

– Mint tudomásomra jutott, a helyi balliberális oldalon egy újabb hazugságot kezdtek terjeszteni. Leszögezném, semmilyen ráhatásom nincs és nem is volt a végrehajtói kinevezésekre, az egész egy kitaláció – fogalmazott Cseresnyés Péter, majd hozzátette: egyébként az balliberális oldal által terjesztett rágalom már csak azért is butaság, együgyűség, mert, mint (ezek szerint rajtuk kívül) mindenki tudja, a nyomozás lezárult, tehát ha bármi érintettsége lenne az ügyben, azt már mindenki tudná. – Ha tájékozódott volna a hazugságokat terjesztő, magát politikusnak beállító ember, ezt tudhatná. Nade tudjuk, hogy megy ez DK-s körökben, hiszen még maga a főnökük, Gyurcsány Ferenc is kimondta: „Hazudtunk reggel, éjjel meg este.”