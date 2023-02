Döntse el Ön, ki legyen az Év embere és az Év sportolója!

A Zalai Hírlap és a zaol.hu keresi 2022 Év emberét és az Év sportolóit. Az olvasók dönthetik el, hogy kik kapják a megtisztelő díjat. Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart. A Zaol hírportál az Év embere és az Év sportolója oldalára kattintva lehet szavazni a jelöltekre, naponta egyszer, de másnap újra vissza lehet térni az oldalra szavazni.

Navracsics Tibor és dr. Pál Attila tartott sajtótájékoztatót az uniós forrásokról

Az Európai Unió Bizottsága és Magyarország közti sikeres decemberi megállapodások nyomán megnyílt a 2500 milliárd forintnyi EU-forrás felhasználására, mondta kedden a Megyeházán tartott sajtótájékoztatón dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, aki dr. Pál Attilával, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnökével együtt beszélt a területfejlesztési politikát érintő aktuális kérdésekről – olvasható a Zalai Hírlapban. A miniszer alapvető jelentőségűnek nevezte tájékoztatójában a vármegyét. A 2021-2027 közti tervezési időszakban 2000 milliárd forint kerülhet a területi operatív programokban megfogalmazott célokra. Dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta: a most futó hétéves ciklusban Zala vármegyére jutó 61 milliárd forintnyi összegből már 20 milliárdot szerződésekkel kötött le, 30 milliárd forint négy zalai városhoz kerül (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Keszthely), 10 milliárdra készülnek a kiírások.

Megemlékeztek Lentiben a herendi vonatbalesetben elhunyt katonákról

Kedden a város önkormányzata és a Szépkorúak Civil Szervezete tartott megemlékezést az 1969-es herendi vasúti balesetben elhunyt helyi katonák tiszteletére a Táncsics úton található katonai emlékműnél Lentiben – tájékoztat a zaol.hu. A megemlékezésen Krisztánovics György szavalatát követően Horváth László polgármester emlékezett meg az áldozatokról, kiemelve, hogy máig vannak, akik őrzik az elhunytak emlékét, hogy minél később borítsa őket a feledés homálya. Végül koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emlékművön a résztvevők.

Kiállítás mutatja be a lenti gyógyfürdő elmúlt négy évtizedét a városban

Kedden a városi könyvtárban Lenti, mint fürdőváros címmel nyílt kiállítás, melyen fotók mutatják be a gyógyfürdőt az elmúlt 4 évtizedben, de betekintést nyerhetnek az érdeklődők az úszóklub munkájába, az ott dolgozók mindennapjaiba, illetve a fürdőlátogatók élményei megismerhetők a beszámolókat, visszaemlékezéseket olvasva – írja a Zalai Hírlap. A helyi identitás és kohézió erősítését célzó program zárótárlata a mostani, a megnyitón Horváth László polgármester vette sorba a termálfürdő fejlesztésének legfontosabb állomásait. Hozzátette, hogy a gyógyfürdő a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, közel 130-an dolgoznak itt. Az elmúlt 40 évben több mint 10 millió látogató kereste fel a fürdőt és minden nehézségtől függetlenül igyekeznek működtetni és tovább fejleszteni.

Megújult a milejszegi faluház

Megújult Milejszegen az egykori iskola épülete, ami hosszú évek óta már faluházként szolgálja a göcseji község lakóit – tájékoztat a zaol.hu. A Magyar falu program támogatásával megvalósult beruházásról kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót. Mint Fonyadt Róbert polgármester elmondta, az épület felújítása két lépésben történt. Két évvel ezelőtt korszerűsítették a fűtést, lecserélték a gázkazánt, új radiátorokat építettek be, megújult a padló burkolata, és a berendezésre is költöttek. Erre 17 millió forint támogatást kaptak. A tető nemrég befejezett felújítását pedig indokolta a beázás, melynek nyomai a falakon is megjelentek már. Kicserélték a tető cserepezését, a lécezését és a bádogozást, elbontották a felesleges kéményeket, valamint dohányzósarkot is kialakítottak az épületben, mindezekre 11,5 millió forintos támogatást nyertek.

Zalai polgármesterek jártak Novák Katalinnál

Nemrég zalai polgármester hölgyek is részt vettek a TÖOSZ, illetve a szervezet Polgármesternői Tagozata által szervezett találkozón a Sándor Palotában, ahol Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a 48 fős polgármesternői képviseletet. Zala vármegyéből 5-en vettek részt a rendezvényen: Bécs Tiborné, Kustánszeg, Egri Éva, Lendvajakabfa, Némethné Varga Anita, Pusztaapáti, Péntek Katalin, Szilvágy és Tóth Lucia Krisztina, Kisrécse polgármestere. Előzetesen bemutatkozó anyagot küldtek a településükről, elért eredményekről, terveikről tájékoztatásként a szervezőknek. A találkozón Smith Jenő, a TÖOSZ elnöke, dr. Győri Ottília, Budakeszi város polgármestere, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnöke, majd Novák Katalin köszöntötte a résztvevőket.

Fiatalok fedett pályás erőfelmérője a futófolyosón

A Vám-Szakértő Kupával megkezdődött a fedett pályás atlétikai szezon a megyeszékhelyen – olvasható a Zalai Hírlapban. A nyugat-dunántúli egyesületek viadala jó hangulatban zajlott a Városi Sportcentrum futófolyosóján. Ötödször rendezték meg az utánpótláskorú atléták felkészülési versenyét, mely az alapozás kellős közepén remek lehetőséget kínál, hogy a fiatalok a közelgő országos fedett pályás viadalok előtt lemérjék felkészültségüket. A Vám-Szakértő Kupát a legeredményesebb egyesület, a rendező Zalaszám-ZAC szerezte meg, de az egerszegiek mellett jól szerepeltek a Keszthelyi VDSE fiataljai is.