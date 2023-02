Kezdjük az elején! Pamacs (ekkor még nem így hívják, sőt nem is volt neve) nőstény kiscica, aki Zalaegerszegen született, 2021 augusztusában. Valószínűleg gazdái rakhatták ki (de erről pontos információ nincs), ugyanis kacska mellső lábakkal és farok nélkül született, de ami biztos, hogy a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesülethez bejelentés érkezett, hogy találtak egy cicát, magára hagyva egy tyúkólban. A kisállat ekkor csupán 2 hetes volt. Anyja közelségére és táplálékra lett volna szüksége.

Pamacs első napja új otthonában

Az egyesület meghirdette, hogy ideiglenes befogadót keresnek neki, aki gondoskodik róla, hiszen tápszerrel kellett etetni, melegre és szeretetre volt szüksége. Odett meglátta a képét az interneten, és egyből tudta, hogy segíteni szeretne rajta. Sokáig nem is habozott, jelentkezett is érte, hogy szeretné ideiglenesen befogadni. Sokat nem is kellet várnia, hogy elhozhassa, hiszen sürgősen kellett a cicának egy szerető otthon. A jelentkezés másnapján már el is hozhatta a kiscicát, akit először állatorvosi vizsgálatoknak kellett alávetni. Az alapos kivizsgálást követően az orvos nem sok jóval kecsegtetett. Ugyan az életét veszélyeztető elváltozást, sérülést nem talált, de cica annyira kicsi volt (2 hetes), hogy az anyja gondoskodása nélkül nem biztos, hogy életben marad.

Pamacs 1 éves korában

Fotós: Fehér Márk

Odett megijedt, azonban nem hagyta annyiban, ő akkor is szerette volna megmenteni a kiscica életét. A orvos után irány a bolt, cumisüveg, fekhely, alom és még néhány apróság. Pamacsnak voltak gondjai, félt az emberektől, nehezen járt, etetni kellett. 2-3 hétig a hordozójában élt, az anyja melegét pedig melegvizes palackokkal próbálta pótolni új gazdája. 1 hónapos kora körül megtört a jég, Pamacs kijött "odújából", jött-ment, rosszalkodott, kapott egy plüssmacskát, amellyel rengeteget játszott, úgy tűnt, teljesen kivirult. Először csak a szemével, majd később fizikailag is elkezdte követni Odettet, kereste a társaságát. Pamacs közvetlenebb lett. A sok törődésnek és szeretetnek köszönhetően gyorsan fejlődött, erősödött. Nagyjából 2 hónap tápszeren való élés után kezdett ismerkedni a macskaeledellel, amelyet gyorsan megkedvelt.

Körülbelül 1 éves korában

Odett nem akart nevet adni neki, hiszen csak ideiglenesen fogadta be, de ahogy telt-múlt az idő, elkezdte becézni a csöppséget, cica, cicu és hasonló neveken szólította, majd felmerült a Zafír (jelentése: győztes) név, de ez nem lehetett, hiszen fiúnév. Egyik reggel azonban bebújt gazdája mellé az ágyba, aki hozzáért és puhaságáról egyből a pamacs jutott eszébe, így lett Pamacs (néha Pancs, Pancsimancs, Pancsőrjárat stb) a neve.

Rengeteg foglalkozást és szeretet igényelt, de a rászánt idő meghálálta magát, hiszen Pancs (az egyik beceneve a sok közül) egy életvidám és sokkal közvetlenebb cica lett. Gazdája annyira megkedvelte és kötődött hozzá, hogy nemcsak ideiglenes befogadója, hanem állandó gazdája is lett. A kisállat jelenleg másfél éves, életvidám, játékos és persze néha rosszalkodik is, mint a többi cica. Odett szeretetének és törődésének hála nyoma sincsen nehéz sorsának, Pamacs teljes életet élhet, szerető, családias légkörben.

Pamacs napjainkban

Fotós: Fehér Márk

Ahogy Pamacs sem tette, úgy neked sem szabad sosem feladnod, hiszen nem tudhatod, hogy honnan és mikor jön a segítség, amely segít egy jobb élet elérésében!

Ha Te is szeretnél bajbajutott cicákon segíteni, keresd fel a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület közösségi oldalát, ahol biztosan tudsz segíteni valamilyen formában az egyesületnek, ideiglenes vagy akár végleges gazdija is lehetsz egy bajbajutott macskának.