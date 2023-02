Kinevezte Ferenc pápa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye új segédpüspökét

A sárvári származású dr. Martos Levente Balázs személyében újabb püspököt adott a szombathelyi egyházmegye a magyar katolikus egyháznak. A római tanulmányait követően 1998-ban felszentelt, majd 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológiai doktori fokozatot szerzett papot még az elmúlt hét végén nevezte ki az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé Ferenc pápa. Az 1973. november 18-án Szombathelyen született dr. Martos Levente Balázs jelenleg a budapesti papnevelő intézet rektori tisztségét tölti be, s azt megelőzően is többnyire tudományos vagy oktatói feladatokat látott el.

Szívfacsaró sorokkal búcsúztatják a szombati viharban súlyosan megsérült tótszentmártoni hársfát

A tótszentmártoni templomudvarban álló hársfa több évszázadnyi időjárási viszontagság után a szombati viharban adta fel a harcot. A súlyosan megsérült fát "siratja" az egész falu, melyre Vlasics Lajos, a tótszentmártoni "Szent Márton" Borbarát Egyesület elnöke szerint ikonként tekintettek – tájékoztat a Zalai Hírlap. A népszerű hársfa (horvátul Lipa) tanúja lehetett történelmi viharoknak, valószínűleg a templom építésének, számtalan egyházi ünnepnek, papszenteléseknek, elsőáldozásoknak, bérmálásoknak, esküvőknek. Oltalmat adott az eső elől menekülőknek. A férfiak egy része gyakran alatta hallgatta a szentmisét.

Balázs-napi vesszővágás Csentén

A szőlőhöz kapcsolódó népszokások közül Magyarországon a Vince-napnak, a Muravidéken viszont a Balázs-napi vesszővágásnak van nagyobb hagyománya. Ez utóbbit tartották az elmúlt hét végén a Lendvával szomszédos Csentén – írja a zaol.hu A helyi Szőlőtermelők Egyesülete a vesszővágást pincetúrával kötötte össze, s arra meghívta azokat a magyarországi partnerszervezeteket is, amelyek tagjaival hosszabb ideje tartják a kapcsolatot. Voltak vendégeik Pusztaszentlászlóról, Letenyéről és Lentiből, illetve a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai is jelen voltak a rendezvényen, amely során Kósa Ernő csente-hegyi birtokán felidézték a február 3-hoz kapcsolódó hagyományokat is.

Járdákat újítottak fel Csonkahegyháton

Több mint 800 méteren újult meg a közelmúltban Csonkahegyháton több járdaszakasz. A Magyar falu programban 7 millió forintot kaptak a kivitelezésre, amihez további 10 millió forintot nyertek a Belügyminisztérium pályázatán. Utóbbinál az önkormányzat 15 százalékos önrésze 1,6 millió forint volt. A biztonságos gyalogosközlekedést segíti továbbá a Fő út és a Kossuth utca járdáinak felújítása. Kustán Gyula hozzátette, ugyancsak a közelmúltban cserélték le az önkormányzati hivatal épületének tetőszerkezetét, akadálymentes bejáratot és akadálymentes szociális helyiségeket alakítottak ki, mindezt a Magyar falu program pályázatán nyert 13 millió forintból.

Bödeházán is csatlakoztak a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri felhívásához

A hetési településen, Bödeházán is csatlakoztak a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri felhívásához, a foglalkozásokon a bútorfestés rejtelmeivel ismerkednek a résztvevők- olvasható a Zalai Hírlapban. Bedő Andrea polgármester a 20 alkalmas tevékenység kapcsán elmondta, már az első felhívásnál áttekintették a szakköri lehetőségeket, de akkor nem találtak olyat, ami illeszkedett közösségükhöz, viszont korábban már részt vettek többen egy krétafestő alaptanfolyamon, ahol megtanultak festeni, ecsetet kezelni, öregíteni és egyéb hatásokat elérni. Tavaly ősszel aztán részben erre építve jelentkeztek a bútorfestő szakkörre, ami eggyel hátrébbről szemléli a bútorfestést, a magyar népi mintakincs segítségével alaptechnikákon és a lakberendezési tárgykultúrán át vezeti be a résztvevőket az ecsetkezelésbe, a régi betűtípusok festésébe.

Tájékoztató az induló Leader-programról Lentiben

Elkezdődött a 2023-2027-es időszak Leader programjainak tervezése, ezzel kapcsolatban több településen is tartottak tájékoztatót az illetékesek. Jelenleg rendelkezésre álló információkról Kovács Tünde, a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetője tájékoztatta a Zalai Hírlapot. A hírek szerint a keretösszeg hasonló lesz, mint az előző támogatási időszakban, ami akkor mintegy fél milliárd forint volt a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozó 42 településre.Az előzetes felmérések alapján a települések a helyi értékek - haranglábak, közösségi terek - kisebb léptékű felújítását tervezik, illetve rendezvények támogatására, eszközbeszerzésre, a vállalkozások részéről pedig eszközök beszerzésére és turisztikai fejlesztések támogatására lenne igény. Várhatóan konkrét felhívások a Leaderben jövő év első felében jelennek majd meg.

Véget ért a darts nagykanizsai bajnoksága

Véget ért a Free Hill Darts Clubban a sportág városi bajnoksága. A 12 legjobb versenyző fordulatos csatát vívott az elsőségért, a bajnoki címet pedig végül Rácz Tibor szerezte meg. A második helyen Neumajer Krisztián, a harmadikon pedig Kovács Miklós végzett. Rácz pedig duplázni tudott, hiszen a Free Hill Darts Liga elnevezésű, 14 fordulós versengést is nyerte, Nagy Máté és Neumajer előtt.