Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy közösségük a szakmai előadások mellett örömmel ad helyt tagjai beszámolóinak is.

Az ejtőernyős ugrásokat dokumentáló kiskönyv

Fotós: Fincza Zsuzsa

A féltve őrzött dokumentumok tanúsága szerint valószínűleg Németh György az egyetlen zalai, aki sorkatonaként részt vett az 1974-ben Szolnokon megrendezett XII. ejtőernyős világbajnokságon. De nemcsak részt vett, hanem július 31-én az ejtőernyős-bemutató során egy MI-8 szállító helikopterből társaival együtt ki is ugrott. Akkor már gyakorlott ejtőernyősnek számított, hiszen az volt a 44. ugrása. Sorozás után, 1973-ban vonult be az egykori szolnoki MN 3100 mélységi felderítő alakulathoz, ahol a "szakmai tananyag" mellett ejtőernyős kiképzést is kaptak. A különböző repülőgépekből (kétfedelű AN-2; a szállító LI-2) összesen 48 ugrást jegyeztek be Németh György ejtőernyős kiskönyvébe, az elsőt 1973. május 21-én, az utolsót 1974. november 20-án. Németh György 1975. február 20-án ugyan "krumplivirág", azaz rangjelző csillag nélkül honvédként szerelt le, de ha enged a rábeszélésnek, törzsőrmester rangban továbbszolgálóként bent maradhatott volna a seregben - ő viszont a békés polgári életet és menyasszonyát választotta, akivel hamarosan össze is házasodtak.

A kertbarátkör rendezvényén klubtársuk, Németh György tartott élménybeszámolót. Mellette jobbról Mrakovics Miklósné és Kulcsár Teréz

Fotós: Fincza Zsuzsa

Az élménybeszámoló után a kertbarátok megbeszélték további teendőiket, köztük a családi napi közös fánksütést, a közgyűlés és berhidai utazás részleteit.