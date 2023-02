- Eredményes a kezdeményezés, ami bő tíz éve indult és a Zala Vármegyei Kormányhivatal koordinálásával valósul meg - fogalmazott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Köszönet jár a zalaegerszegi Omega GM Kft. önzetlen felajánlásának is, a társaság évente három millió forinttal támogatja ezt az akciót, és ingyen szállítják ki a helyszínekre a tüzelőt. Öröm, hogy a választókörzetemben öt településen 20 család kaphatott ebből az adományból, mely mindenütt nagyon jól jött.

Kertész Tímea boldogan fogadta a teherautót. Kitárta az udvar kapuját és amikor meglátta, hogy a fa felhasogatva érkezett, megnyugodott, hiszen párjának ezzel már nem kell dolgoznia. Úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi tüzelőmennyiségükkel együtt az idén már nem lesz probléma befűteni.

- Idén a vármegye harminc településén 62 család jut ilyenformán tűzifához - vette át a szót dr. Sifter Rózsa főispán. - Abban, hogy kik azok a legjobban rászorultak, a területek országgyűlési képviselőire, valamint a polgármesterekre számítunk a jövőben is. Az elmúlt tizenegy év alatt 760 családot támogathattunk egy-egy köbméter felvágott tűzifával, melynek értéke egyenként 48 ezer forint. Most Zajkra ajándékot is hoztunk a két gyermeknek és a hamarosan megszületendő harmadiknak is.