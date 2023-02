A sikeres közbeszerzési eljárás után aláírták a kivitelezői szerződést, így a munkák hamarosan megkezdődhetnek. A 95 százalékos támogatási intenzitású projektben a község jövője szempontjából stratégiai jelentőségű, főként zártkerti útszakaszok rekonstrukcióját végzik el, a befejezés határideje 2024. április 20., mondta el Czigány Sándor polgármester.

Jövő áprilisra végeznek a munkálatokkal. Czigány Sándor polgármester a szerződés aláírásakor

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A közbeszerzési eljárás tavaly decemberben zárult, s végül kilenc érvényes pályázat közül választották ki a legjobbat. A munkaterületet várhatóan március 1-jén adják át a kivitelezőnek, a budapesti Maxon Invest Zrt.-nek.

Czigány Sándor felidézte, az egyébként is forgalmas és már elhasználódott, Alsópáhokot Szentgyörgyvárral összekötő aszfaltcsík állaga tovább romlott, amikor a 760-as út felújítása miatt ide terelték a forgalmat. Ráadásul a szomszédos községből is sokan használják ezt a szakaszt, amikor az alsópáhoki óvodába, iskolába viszik gyermekeiket, vagy épp dolgozni mennek. S bár korábban az önkormányzat saját erőből kátyúzta és javítgatta ezt az utat, de már ráfér a „nagygenerál”, amelynek részeként aszfaltburkolatot is kap.

Emellett megújul több külterületi út is; amelyek egyre több jármű kerekében, futóművében okoztak károsodást az elmúlt időszakban. Most 2,5 méter széles szilárd burkolattal látják el ezeket, s megoldják a csapadékvíz-elvezetést is a környezetükben.

– Az utóbbi évek jelentős esőzései nagymértékben károsították ezeket az utakat, árkokat – fogalmazott Czigány Sándor. – A csapadékvíz mennyisége, intenzitása megbontotta, kimosta a stabilizált zúzottkő burkolatot s a padkát, az árkokat pedig hordalékkal telítette. Most korszerűsödnek ezek a jobbára zártkerti utak, amiket sokan használnak, hiszen az elmúlt tizenhat évben 260-nal nőtt Alsópáhok lélekszáma, s a lakosság egy része külterületi ingatlanokban él.

Horváth János cégvezető (a bal oldali sorban az első) és Czigány Sándor polgármester (áll) a szerződéskötést megelőző tájékoztatón

Ma ezeket a házakat még jobbára egynyomvonalas, kavicsos utakon lehet megközelíteni, de a beruházás révén ezen szakaszok is aszfaltburkolatot kapnak.