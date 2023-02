A hetedik téli gasztrofesztivál csatlakozott az Európa Kulturális Fővárosa-projekthez, amelynek minipályázatán Zalából egyedüliként Vindornyafok nyert a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól támogatást, 350 ezer forintot.

Munkában a gyenesdiási Nótázó böllérek

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Mint Hág Attila polgármester elmondta, ezt a paprikamentes étket a bajorok, a szászok és a horvátok nagy becsben tartják, s a vindornyafokiak erre alapozták téli fesztiváljukat, ami bejött, hiszen múlt szombaton is hatalmas érdeklődés övezte a versengést.

A vindornyafoki böllér band jól ismeri a fehérkolbász-készítés fortélyait

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A német gasztrohagyományok pajzsra emelésére magyarázat, hogy Vindornyafok 140 lakójának nagyjából 15 százaléka németajkú: zömmel szászok, bajorok, türingiaiak, továbbá vannak belgák és svájciak is, fogalmazott Hág Attila, megemlítve: ő is sváb gyökerekkel rendelkezik.

– A paprikamentes fehér bajor kolbászt főzik, a szászt sütik, mi ez utóbbi változatot tartottuk inkább zsűrizhetőnek, ezért ennek jegyében rendezzük versenyünket – árulta el a polgármester, aki arról is beszélt, az év során számos további programra készülnek, például lesz húsvéti gyermekrendezvényük, nyáron kirándulást szerveznek, s idén, szintén az EKF-hez csatlakozva, irodalmi pikniket is terveznek. Emellett közös szüret is várja majd a helyieket a falu saját szőlőjében, amelynek gyömölcse Vindornyafok saját, a „jó LaciBetyár” bajuszának grafikájával címkézett bora, a Foki vörös.

A Sziporkák csapata is szorgosan készítette a különleges kolbászokat

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A zsűriben a 13 hévízi séf nevű gasztrocsoport három tagja s helyi szakemberek dolgoztak. A testület elnöke, Dancs Zoltán elmondta: a zalai-göcseji húsfeldolgozó kultúra nagy érték, amelyhez különlegességként csatlakozik a fehérkolbász-készítés német hagyománya. Kiemelte, a szín, az illat, az ízvilág és a zamat mellett az állagot is vizsgálták, vagyis azt: a termék mennyire gyakorol egységes hatást. A kóstolás-értékelés titka az, hogy az egyes tételek között vizet fogyasztanak a zsűritagok, ő viszont almaecetet használ, árulta el a szakember.