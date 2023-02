Tizedik alkalommal jelent meg a TOP 100 kiadvány

A zalai legnagyobb vállalkozások eredményeit taglaló kötet, a TOP 100 tizedik alkalommal jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zalai Hírlap együttműködésében. Kedden mutatták be Zalaegerszegen, az Arany Bárány szálló télikertjében. A programon részt vett Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, aki előadásában egyebek mellett kitért arra, hogy az ország európai uniós csatlakozása óta 2020-ig kevéssé emelkedett az egy főre jutó nemzeti össztermék. A miniszter beszélt arról is, hogy a fejlesztésekben az egyes városok és városhálózatok agglomerációjára helyezik a hangsúlyt. Budapest mellett vidéken is a nagyobb városok körül önálló gazdasági övezetek alakulnak ki. Példa erre Győr, Szombathely, vagy Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár együttműködése. Emellett szükséges Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Pécs környezetében is a gazdaság megerősítése, kiterjesztve ezt már a határon túli területekre is, például Varasd, Lendva, Csáktornya felé.

Megáldották a felújított templomot Gelsén

Vasárnap ünnepi szentmise keretében Nikli Zsolt plébános a környék papjaival megáldotta a kívülről megújult gelsei műemlék templomot – írja a zaol.hu. A 237 éves Sarlós Boldogasszony római katolikus templom külső homlokzatfelújítását 18 millió forintos pályázati forrásból és a hívek adományaiból finanszírozták. A szentmisén a kanizsai nyugdíjas pap, Marics József történész-irodalmár tartott előadást, majd disznótoros agapét tartottak, melynek végén a harmonika is előkerült.

A balatonfenyvesi önkormányzat tartott lakossági fórumot Nagykanizsán

A koronavírus-járvány miatti két év kényszerszünet után ismét lakossági fórumot tartott a nyaralótulajdonosok számára a balatonfenyvesi önkormányzat kedden a Vasemberházban – tudósít a Zalai Hírlap. Lombár Gábor, a somogyi üdülőfalu polgármestere elmondta: szeretnék szorosabbra fűzni a kapcsolatot azokkal a városokkal, melynek lakói Balatonfenyvesen rendelkeznek nyaralóingatlannal, ezért a jövőben kulturális csoportokat vagy akár az önkormányzat vezetőit látnák vendégül a Balaton-parti településen.

Felújítottak egy kocsifecskendőt Murakeresztúron

Eredeti állapotában állítottak helyre egy régi kocsifecskendőt a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A közönség az elmúlt hétvégén rendezett böllérfesztiválon csodálhatta meg a nem mai darabot – írja a Zalai Hírlap. A tűzoltási feladattal megbízott szervezeteknél és a tűzoltóságok állományában a 18-19. században jelentek meg az első, kifejezetten tűzoltási feladatra épített járművek. Ezek a kor színvonalának megfelelően lóvontatású szerkezetek voltak. A murakeresztúri kocsifecskendőt vélhetően a múlt század elején gyártották Sopronban. A kézi pumpás szerkezet ma is működőképes.

Disznóvágás Zalaszentgróton

Hagyományos disznóvágást rendeznek Zalaszentgróton, a Kisszentgróti borház udvarán február 18-án, szombaton. Reggel héttől zajlik a disznó feldolgozása, 14 órától lehet sült kolbászt és toroskáposztát kóstolni, s 17 órától disznótoros vacsorát rendeznek. Az ételeket – adomány ellenében – bárki megkóstolhatja, és forralt borral várják az érdeklődőket, tájékoztatta a Zalai Hírlapot a zalaszentgróti Városmarketing Iroda.

Rajz- és fotópályázatot hirdet iskolásoknak a Zala Vármegyei Kormányhivatal

A Zala Vármegyei Kormányhivatal ismét meghirdeti épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és fotópályázatát iskolások számára – írja a zaol.hu. Idén azokról a Zala vármegyei védett (helyi és műemléki védelem alatt álló) épületekről készített rajzokat, illetve fotókat várják, amelyek méltán érdemelték ki a figyelmet. A megküldött pályaműveket pedagógusokból és művészekből álló szakmai zsűri értékeli, és a legkiválóbb alkotásokat díjazásban részesíti. A legsikeresebb pályaműveket a műemléki világnaphoz kapcsolódóan kiállítás keretében be is mutatják.

Fehér László az év edzője, aki a Split ellen is elérhetőnek tartja a bravúrt

A férfi tekézőknél a ZTK FMVas együttese már az elmúlt hétvégén megkezdte a tavaszt, hogy aztán folytassa most szombaton a Bajnokok Ligájában. A múltkori bajnoki mérkőzésnek volt egy ünnepélyes pillanata, hiszen Fehér László, az egerszegiek vezetőedzője csapata mérkőzése előtt vette át a 2022. év legjobb edzőjének járó plakettet – olvasható a Zalai Hírlapban. Fehér László évtizedek óta benne van a hazai tekesportban, ám ez a mostani az első alkalom, hogy ezzel a díjjal jutalmazták. Ráadásul nem megosztott díjról van szó, hanem a férfi és a női szakágat is figyelembe vették a döntéshozók a tavalyi eredmények alapján.