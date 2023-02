A február sok helyen nemcsak a farsang, a bálok, hanem a szalagavatók ideje is. A középiskolásokból ekkor lesz óhatatlanul nemsokára felnőtt. A ballagás és a szalagavató története egyaránt Selmecbányáról indult, a bányászati akadémiáról, a korabeli leírások szerint 1830 körül. A szalagavatót eleinte valetálásnak hívták (latin „Valete! - Élj boldogul! kifejezésből.) Ma már persze nem szakestélyeket tartanak, hanem a végzős diákok ünnepe, bármilyen iskolába is járjanak. Az öltönyre, kosztümre, ingre kerülő szalag és az évvégi ballagási tarisznya örök emlék marad a fiataloknak. Kollégáink is sorra járják a végzős osztályokat Zala vármegyében, pénteken például Lentiben, a Gönczi-gimnáziumban, majd a zalaegerszegi Széchenyi-technikumban és a Zrínyi-gimnáziumban fotóztak. Pezzetta Umberto a Zrínyi-gimnáziumban kapta lencsevégre Csanádi Reginát és Hári Annát.