A találkozó előzménye, hogy január végén a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke és munkatársai Grázban találkoztak az ottani egyetem orvosaival, hogy a hiperbár oxigénterápia hatásainak kutatására, oktatására és alkalmazására irányuló Interreg projekt közös benyújtásának lehetőségeiről tárgyaljanak.

Hétfőn Lentiben folytatódott az egyeztetés.

Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy miután Lentiben megvalósult a gyógyászati központ, benne az egyedülálló hiperbár oxigénterápiával, keresték a határon átnyúló kapcsolat lehetőségét Ausztriában. Így jutottak el a Grazi Orvostudományi Egyetemre, ahol - egyedüliként Ausztriában - hiperbárkezelést folytatnak, immár 50 éve.

- Az ottaniak tapasztalata nagy segítség számunkra. A kezelések mellett a poszt- és long-Covid-tünetek kutatása területén is élen járnak. A közös pályázat célja, hogy a lenti hiperbár­kamrában is vizsgáljanak ilyen betegeket és be tudjuk bizonyítani, hogy az oxigénterápia alkalmas a tünetek kezelésére - közölte dr. Pál Attila. - Amennyiben a pályázat nyertes lesz, akkor a következő három évben valós kutatómunkát tudunk az osztrák partnerrel végezni.

Hozzátette, a megjelölt célok közt szerepel, hogy a hazai orvosi egyetemeken alapvető oktatási téma legyen a hiperbár-oxigénterápia, illetve vizsgálják, hogyan kerülhet be ezen terápia a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi kezelések körébe Magyarországon.

Prof. dr. Jörg Lindenmann arról beszélt, hogy a grazi egyetemen jelenleg zajló kutatások célja a long-Covid-szindrómának, illetve tünetegyüttesének csökkentése. Ausztriában és Magyarországon is sokan szenvednek ettől, az eddigi kutatások azt mutatják, hogy az oxigénterápiával hatékonyan lehet kezelni a tüneteket. Kecsegtető eredményeket értek el ezen a kutatásterületen, Lentiben pedig ehhez kapcsolódnának.

Dr. Szolnoki Nikoletta hiperbárszakértő pedig arról számolt be, hogy sikeresen működik a hiperbár-terápia Lentiben, hamarosan publikáció jelenik meg az egészségcentrum hiperkamrájában sikeresen kezelt páciensek gyógyulásáról. Három különböző esetet, nem gyógyuló seb, stroke utáni rehabilitáció és csipőprotézis-műtét utáni szövődmények gyógyítását mutatják be.

- Egyre több fórumon próbálunk orvosszakmai körökben megjelenni - tette hozzá-, hogy ezzel is előmozdítsuk az ismeretterjesztést, hogy minél több orvoskolléga értesüljön erről a hatékony, fájdalommentes lehetőségről. Igaz, hogy idő- és ráfordításigényes, de olyan betegségek esetén, amiket máshogy nem lehet rövid idő alatt nagy mértékben gyógyítani, kétségtelen a hatása.