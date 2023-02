ZALAEGERSZEGI HÍREK

Megújul a Rózsák tere

Újra a nevéhez méltó lesz a Rózsák tere, a felújítás eredményeként 2600 tő virágban gyönyörködhetnek az arra járók – tájékoztat a Zalai Hírlap. Kisfaludi Strobl Zsigmond 1920-ban készült Kis makrancos című bronzszobra restaurálás után kerül az új szökőkút közepére. Új tér- és járdaburkolat épül, korszerűsítik a közvilágítást, kicserélik a termőföldréteget, valamint új növényzet telepítenek. Ezen kívül padok, kerékpártároló várja az ide érkezőket. Egy akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára fenntartott autóparkolót is kialakítanak.

Jégkorszak-kiállítás nyílt a Mindszentyneumban

A Föld rémisztően fagyos, több millió évig is tartó időszakaival ismerkedhet meg a látogató a Mindszentyneum legújabb tárlatán, ami szombaton nyílt meg és április 23-ig tekinthető meg – írja a zaol.hu. A Jégkorszak című kiállításon a Magyar Természettudományi Múzeum anyagát bemutatva segítenek a jégkorszakról pontos képet kapni, és eloszlatni a tévhiteket is. A tárlaton különleges tárgyak, gerinces ősmaradványok, tudományosan hiteles rekonstrukciók segítségével mutatják be a legutóbbi jégkorszak környezeti hatását, nyomait. A kiállítást interaktív elemek, tudományos rekonstrukciók és valódi ősleletek nagy száma teszi különlegessé.

Szőcs Jánost köszöntötték Egerszegen

Hétfőn otthonában is köszöntötték Szőcs Jánost, a ZTE labdarúgócsapatának legendás edzőjét, aki szombaton ünnepelte 90. születésnapját – írja a zaol.hu. A Pro Urbe díjas korábbi szövetségi kapitányt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere látogatta meg, aki átadta a város ajándékát és oklevelét, valamint a miniszterelnök által aláírt díszoklevelet. Az összejövetelen természetesen a futball is szóba került, és Szőcs János megmutatta az otthonában őrzött ereklyéit a város első emberének.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Bemutatkozási lehetőség fiatal táncosoknak Nagykanizsán

A vármegye területéről 11 csoport összesen 14 produkcióval mutatkozott be azon a Zalai Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon, amit szombat délelőtt rendezett meg a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Zalagyöngye Művészeti Műhely – tudósít a Zalai Hírlap. Este ugyanott a Szikrát elnevezésű ifjúsági csoportjuk mutatta be tematikus műsorát. A résztvevő csoportok szinte a vármegye teljes területét lefedték, hiszen érkeztek Zalaegerszegről, Keszthelyről, Zalaszentgrótról és Zalaapátiból, s természetesen ott voltak a nagykanizsaiak is. A fellépők életkorát tekintve is igen széles volt a paletta, hiszen az óvodás korú kis táncosoktól a felnőttkor küszöbén álló, 18 éves fiatalokig minden korosztály képviseltette magát.

Fánkok garmadája a nagykanizsai fánk fesztiválon

A helytállás fesztiválja – így nevezte Nagykanizsa város polgármestere a XV. Országos Farsangi Fánkfesztivált a rendezvény ünnepélyes megnyitóján. Balogh László ezzel utalt arra, hogy az utóbbi két esztendő visszafogottabb programját, illetve online térbe szorulását követően szombaton végre ismét a hagyományos módon tarthatták meg a nagyszabású eseményt – írja a zaol.hu. A rendezvény valóban impozánsnak bizonyult, a fánksütő versenyre 18 csapat közel kétszáz fánkkal nevezett, a résztvevők sokezer fánkot készítettek, és az érdeklődők száma is több ezer főt tett ki.

Harmincadik alkalommal rendezik meg a tavaszi művészeti fesztivált Nagykanizsán

A tavaszi művészeti fesztivál programjainak sora éppen egy hónap múlva, március 20-án indul és egészen április 4-ig tart - hangozott el hétfőn a HSMK-ban tartott sajtótájékoztatón. A programok jó részét a HSMK-ban tartják, viszont örömet jelent, hogy a fesztivál a Medgyaszay Házban zárul – olvasható a Zalai Hírlapban. Nyitó eseményként Tavaszi zsongás címmel a városi vegyeskar ad hangversenyt március 20-án 18 órakor a HSMK-ban. De gazdagítja még a repertoárt: jazzkoncert, bábszínházi előadás, színház, zalai képzőművészek kiállítása, sőt két koncert is. Ezt követően pedig a HSMK-ban elkezdődik a jegyárusítás.

KESZTHELYI HÍREK

Javaslatokat várnak Keszthely város kitüntetéseire

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete méltó módon kívánja elismerni azon személyek, illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit. A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely Város honlapján megtalálhatók – írja a zaol.hu. A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2023. március 31. (péntek) napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.).

Újra miséznek a keszthelyi kórházkápolnában

Ismét tartanak szentmiséket a keszthelyi kórház kápolnájában, ahol a koronavírus miatt az elmúlt években nem voltak szertartások – olvasható a Zalai Hírlapban. A betegek világnapja alkalmából mutattak be újra szentmisét a 2020-ban felszentelt Via Dolorosa kórházkápolnában, amelyben mostantól szombatonként 15 órakor várják a híveket. Mezei András kórházlelkész, a Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa most arról beszélt, az évfordulón hagyományosan kiszolgáltatják a betegek kenetét, amelyet az egyházjog 60 éves kor felett évente egy alkalommal javasol, ám fiataloknak is ajánlják, például operáció előtt.

Asszonyfarsang fánkokkal, pálinkával, jó kedvvel Hévízen

Régi hagyományt felelevenítve, asszonyfarsangot tartottak a Hévízi Termelői Piacon. Volt itt fánk, pálinka, tánc, sok mosoly, sőt: királyt és királynőt is választottak - tudósít a Zalai Hírlap. A programnak még Európa-hírű sztárvendége is volt: a Karel Gott Cover Band épp Hévízen pihenő frontembere, Milan Fiala egy üveg pálinkáért vállalta a fellépést, megalapozva a nap hangulatát. A helyszínen mulatók, s két kontinens online nézői láthatták a cseh sztár örömzenéje mellett azt is, ahogyan a Zalaapáti Harmonika Zenekar taktusaira táncra kelt szinte az egész piac, s tanúi lehettek a fánk- és jelmezversenynek is.