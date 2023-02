Az autóbuszos zarándoklatra május 15. és 19. között kerül sor egy zarándoklatok szervezésében és lebonyolításában tapasztalt utazási iroda közreműködésével, szombathelyi indulással, illetve oda történő hazaérkezéssel. A résztvevők szálláshelye a római Szent István Házban és a Tamagno magyar zarándokházban lesz, két-három ágyas fürdőszobás szobákban történő elhelyezéssel. A programra már lehet jelentkezni, s a püspöki hivatal az egyházmegye papjai mellett a híveket is arra buzdítja, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a zarándokúton, amelynek lelkivezetője dr. Székely János, az egyházmegye főpásztora lesz.

A zarándoklat célja, hogy a résztvevők az évforduló alkalmából köszönetüket fejezzék ki Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásáért, és egyben bejelentsék Ferenc pápának a „boldog herceg” felesége, Coreth Mária boldoggá avatási eljárásának elindítását is. Emellett több szentmisén is részt vesznek a jelentkezők, illetve fontos történelmi emlékhelyet keresnek fel. Útközben megállnak a korai keresztény közösségek legjelentősebb városainak egyikében, az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Aquielában, illetve Szent Ferenc városában, Assisiben, Rómában pedig többek között megtekintik a Szent Péter, a Szent Pál, a Santa Maria Maggiore, valamint a Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikákat, betekintést nyerhetnek a Szent Callixtus katakombákba, de felkeresik a Colosseumot, a Forum Romanumot, illetve a Capitoliumot is.