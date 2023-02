A szakma 30. évadnyitó gáláján bemutatták a Turizmus 50 legfontosabb szereplője című rangos kiadványt, amelyben immár kilencedik éve szerepel Papp Gábor, Hévíz polgármestere – ahogyan az utóbbi esztendőkben, úgy most is az ágazat legmeghatározóbb polgármestereinek tízes topmezőnyében.

A róla szóló, Válságban is előretekintve című írásban az is olvasható, Hévíz neve már az elmúlt évszázadban is egyet jelentett a turizmussal: a vendégek számára a pihenést és az egészséget kínálja, míg a helyieknek a munkahelyet és a biztos megélhetést.

A cikk emlékeztet, a világ turizmusa 2020 után – a Covid-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt – alapvetően átalakult, ami változtatásra késztette a fürdővárost is. Az új stratégia lényege, hogy a hagyományos, a gyógyászat miatt érkező látogatókör kiegészüljön egészségtudatos, természetközeli élményekre vágyó vendégekkel.

A bemutatásban Pállfy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője is megszólal, felidézve: a 2021-ben elfogadott belföldi marketingstratégia ennek jegyében született, megspékelve olyan különleges sporteseményekkel, mint a Hévízbivaly Duatlon. Mindez azt eredményezte, hogy a tavaly nyári és őszi időszak megközelítette, sőt, bizonyos időszakokban meghaladta a 2019-es rekordév adatait.

Papp Gábor az est műsorvezetőjével, Szujó Zoltánnal (Fotó: ZH)

Papp Gábor azt mondta, Hévíz helyzete sok szempontból egyedi, hiszen miközben lélekszáma nem éri el ötezret, egy 30-40 ezres város infrastruktúráját kell fenntartania. Működésére éppen ezért extrém terheket ró az energiaválság, amire a település racionalizálással válaszolt, és a bevételek okos visszaforgatásával tartja a megszokott színvonalat, mert „a minőségből nem engednek, a vendégélmény nem sérülhet”.

A polgármester kiemelte: a nehéz időkben sem álltak meg az infrastrukturális fejlesztések, ilyen például a Véderdő-projekt, illetve a várhatóan idén elkészülő városközpont-rehabilitáció.

Papp Gábor leszögezte, a nehéz körülmények ellenére Hévíz optimista. A város és a szolgáltatók mindent megtesznek azért, hogy kiemelkedő színvonalat nyújtsanak a világ egyik legegyedibb fürdőhelyén, s ennek eredményeként Hévíz tavaly megközelítette az egymillió vendégéjszakát, két szűkösebb esztendő után.

A rangos kiadvány hévízi dupla oldala, a képen Papp Gábor és Pállfy Tamás (Fotó: ZH)

A gálát megnyitó Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter leszögezte, a Veszprém Balaton EKF-projektet arra szeretnék használni, hogy a kultúrára alapozva az egész – a Nyugat-Balatont és Hévízt is felölelő – régióban növekedést indítsanak el. Mint mondta, a korábbi hasonló események statisztikái alapján a turizmus az adott évben átlagosan 20-30 százalékkal bővül, a regionális GDP pedig 3-5 százalékkal haladhatja meg az országos átlagot.