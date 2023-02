A tervezett beruházás összege az előzetes számítások alapján közel 53 millió forintot tenne ki, amit a városatyák reményei szerint teljes egészében pályázati támogatásból finanszíroznának. A fejlesztéssel tovább folytatódhatna a helyi egészségház teljes körűre tervezett, de annak nagyságrendje miatt csak szakaszosan megoldható felújítása.

Az ülésen egy további beruházásról, a zalapatakai városrész temetőjében álló ravatalozó felújításáról is szó esett. Miután az önkormányzat már rendelkezik engedélyes kiviteli tervekkel, így szeretnék ez évben elvégeztetni a munkálatokat. Ennek további előkészítése mellett kivitelező kiválasztása is most lenne esedékes. Amennyiben sikerül megállapodniuk a munkálatokról, így elvileg akár már a tavasz folyamán elkezdődhetnének a munkálatok.

Az ülés végén a képviselők egy lakosságot is élénken foglalkoztató kérdést vitattak meg. A városban gyakran fogalmazódik meg panasz a szabadon kóborló kutyák miatt. Az önkormányzat keresi erre a problémára megoldást, ám a zalaegerszegi menhely nem tudja fogadni a Zalalövőn befogott ebeket, így átmeneti elhelyezésükre más megoldást kell keresni.