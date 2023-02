A zalaegerszegi járműipari fejlesztésekkel ismerkedett Gion Gábor államtitkár

Zalaegerszegen, azaz a magyar járműipar Szilícium-völgyében megvalósult fejlesztéseket tekintette meg pénteken Gion Gábor védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár, Palkovics László, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos – tájékoztat a Zalai Hírlap. A mintegy 200 milliárd forint összértékű beruházásokat, köztük a járműipari tesztpályát, a Rheinmetall-üzemet, az AVL-kutató-fejlesztő központot is meglátogatták. Az eseményen elhangzott: a létesítmények több száz embernek biztosítanak munkát, emellett szakmailag és az innovációt tekintve európai szinten is kimagasló tevékenységet végeznek.

Kilencedik alkalommal rendeztek böllérfesztivált Murakeresztúron

Szombaton reggel 9. alkalommal vette kezdetét a „Mura-menti Malacságok” böllérfesztivál a helyi és a fityeházi önkormányzat szervezésében, ez alkalommal hat böllércsapat részvételével Murakeresztúron – olvasható a Zalai Hírlapban. A vármegye egyik legnagyobb gasztrofesztiválján a csapatok már korán reggel hozzáláttak a levágott disznók feldolgozásához, majd folytatták az étkek elkészítésével. Az ételeket leves, főétel, hurka, kolbász, töpörtyű kategóriákban öt fős szakmai zsűri is értékelte, különdíjat adtak még legjobb vágásért, szépen díszített sátorért és a vendégfogadásért, illetve a legjobb csapat elvihette a nap győztesének járó vándorkupát. Délelőtt a tevékenység iránt érdeklődők pedig látványdisznóvágáson leshették el a fortélyokat. A böllércsapatok mellett voltak, akik töpörtyűt készítettek, míg mások kínáltak édességet és borokat is.

Kiképezhető kutyákat keres idén is a NAV

Ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső- és járőrkutyákra is szüksége van a szervezetnek. A NAV Zalai Hírlaphoz eljuttatott tájékoztatója szerint 10 hónapostól 3 évesig jöhetnek szóba az egészséges kutyusok. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, csippel ellátott kutyákat várnak. Járőrkutyának kizárólag német juhászkutya fajtájú, nagy testű, kan ebeket keresnek, a keresőkutyáknál ivarra, fajtára vonatkozó megkötés nincs. Egyes keresőkutyák speciális feladatokat látnak majd el, a folyami határátkelőhelyek ellenőrzésében segítik a NAV munkáját. Erre a speciális szerepkörre kimondottan kis vagy közepes testű, az erős hangokra, mélységre, magasságra nem érzékeny ebeket várnak.

Kolbásztöltő versenyt szerveztek Hagyárosböröndön

Szombaton délután vidám sereg népesítette be a hagyárosböröndi faluház udvarát. Hat évvel ezelőtt hagyományos disznóvágásra várták még a helyiket, az utóbbi években kolbásztöltő fesztivállá alakult a rendezvény. Varga Katalin polgármester a zaol.hu érdeklődésére elmondta, a kolbásztöltő verseny több embert vonz, a helyieken kívül környékbeli csapatok is jelentkeznek, évről évre egyre többen. Idén már tizenkettő csapat érkezett, nekik az 5-5 kilogramm hús alapanyagot az önkormányzat biztosította. A finomságokat végigkóstolta Vigh László országgyűlés képviselő is, aki hozzátette: régen nagy hagyománya volt a falvakban a disznóvágásnak. A tavasszal megvásárolt és egész évben felhizlalt sertést vágták le januárban, februárban, ez biztosította a családok éves húsellátását.

Pálinkamustrát tartottak Kerkaszentkirályon

Nyolcadik alkalommal rendezte meg Kerkaszentkirály önkormányzata a Kerka-menti pálinkamustrát, amelyre ezúttal 49 párlatot neveztek be a helyi és környékbeli gazdák. Az italokat a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület szakértői, Gazdag Attila elnök és Rácz Zoltán elnökségi tag bírálták el. A minősítés zárt ajtók mögött, konszenzusos eljárással történt, ám mint az a szakérték elmondták: szinte minden esetben ugyanazt gondolták a kóstolt italokról. Magyarországon nem létezik ihatatlan pálinka, vagyis a whiskyvel és egyéb rövid italokkal szemben nincs olyan gyümölcspárlat, ami harminc éve ott állna a polcon. A VIII. Kerka-menti pálinkamustrán a leggyakrabban előforduló párlat körtéből készült, ami Gazdag Attila szerint egyáltalán nem meglepő, hiszen ez a régi egyik meghatározó gyümölcse.

A madarak védelme mindannyiunk érdeke és felelőssége is egyben

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívása szerint a tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van – írja a zaol.hu. Az elmúlt két évtizedben sajnos több mint 50 százalékkal, azaz mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása közös érdekünk. A tavasz közeledtével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a műfészkek és az ezekhez szükséges sablonok elkészítését bemutató kisfilmekkel is segíti a madárbarátok felkészülését az idei fecskevédelmi szezonra.

A ZTE KK alaposan megszenvedett a sereghajtó elleni győzelemért

A férfi kosárlabda élvonal 20. fordulójában a dobogó alsó fokát elfoglaló Zalakerámia-ZTE KK a sereghajtó Nyíregyházát fogadta. Sportpályán elő-előfordul, hogy a kötelező győzelmet a

legnehezebb begyűjteni, és a hazaiaknak valóban vért kellett izzadniuk a sikerért. Sebastjan Krasovec, a ZTE KK edzője úgy fogalmazott: az ellenfél sokkal rövidebb kispaddal rendelkezett, ez döntött, ám el kell ismerni, hogy szerencséjük is volt a hazaiaknak. Zalakerámia-ZTE KK–Hübner-Nyíregyháza BS 97-87.