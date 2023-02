ZALAEGERSZEGI HÍREK

Eltávolították a zalaegerszegi rendelőintézetnél a zavaró varjúfészkeket

Az önkormányzat öt évre kapott a területi természetvédelmi hatóságtól engedélyt arra, hogy fészkelési időszakon kívül eltávolíthassa azokról a helyekről a vetési varjak fészkeit, ahol azok különösen járványügyi szempontból veszélyesek – olvasható a Zalai Hírlapban. Vasárnap a kórház rendelőintézete előtti rész következett, ahol 8-10 fészket távolítottak el a 140-150 éves platánfákról. Ez lényegesen kevesebb szám az elmúlt évekhez képest, ami azt mutatja, hogy a madarak máshol keresnek költési lehetőséget, például a Platán sori LIDL parkolójában háborítatlanul élnek. A magas fákat azért kedvelik a varjak, mert ott védve vannak a ragadozóktól. A szakemberek minden esetben egyúttal faápolást is végeznek az adott területen, tájékoztatott a helyszínen Székely Róbert földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferens.

Farsangi vigalom a Göcseji Tudásközpontban

Közel kétszáz fánkot kínáltak a helyi Csontritkulásos Betegek Egyesületének tagjai pénteken a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon rendezett farsangi rendezvényen. A helyi termék vásári forgatag tematikus napjához az "Életet az Éveknek" Országos Szövetség zalaegerszegi klubjai is csatlakoztak – tudósít a zaol.hu. Az idei első tematikus nap a farsang jegyében telt. Az emeleti előadóteremben először Kiss Nóra néprajzos-muzeológus tartott vetített képes előadást a télűző népszokásokról és hagyományokról. A maszk készítő verseny eredményhirdetése után a Mini Wolf Együttes Farsangi Kölyök Partyval várta az apróságokat. A rendezvény házigazdája ezúttal is Mihály Péter színművész volt, aki ugyancsak farsangi gyermekműsorral lépett fel.

Állt a bál a Keresztury VMK-ban

Fergeteges bábos gyermekkoncertet tartott Zalaegerszegen szombaton délután, – előtte délelőtt pedig Nagykanizsán - az országszerte népszerű Kalap Jakab formáció. A zenekar a játékosságra, az értékek megőrzésére, a felelős állattartásra és a természetvédelemre hívja fel a figyelmet. A Keresztury VMK-ban Áll a bál címmel szerveztek farsangolást, ahol kreatív alkotóműhelyekkel, arcfestéssel, lufihajtogatással és fánkkóstolással várták a családokat – tájékoztat a Zalai Hírlap.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Fánkfesztivált és termelői vásárt tartottak Zalaszentbalázson

Vasárnap Zalaszentbalázson a kultúrházban termelői vásár és fánkfesztivál is várta az érdeklődőket, ahol több mint 10 féle édességet kóstolhattak – olvasható a Zalai Hírlapban. Második alkalommal hirdették meg a településen a fánksütést, ám a sütemények versenyének hagyománya ennél régebbre nyúlik vissza. A rendezvényt termelői vásár egészítette ki, tejtermékek, édességek, ajándéktárgyak mind megtalálhatók voltak. Helyi kiállítóként vett részt a vásáron Büki Ottóné, aki pácolt, kezelt újságpapírból, reklámújságokból készít dísz-, illetve használati tárgyakat, melyek első ránézésre vesszőből fonott daraboknak tűnnek.

Jeges vízbe mártózott a nagykanizsai vasember

A nagykanizsai vasember, Ács László nemrégiben a jeges gyékényesi kavicsbánya tavában is megmártózott – tudósít a zaol.hu hírportál. Ezúttal csak megbontotta a tó négy centiméteres jegét, majd pancsolt kicsit a nagyjából 1 Celsius-fokos vízben. Ezután felöltözött és mintegy edzésként Zákányfaluból közel 19 kilométert teljesítve Nagykanizsára futott.

A vártnál is nagyobb különbséggel nyert a Tuxera Aquaprofit NSK

Fontos és nagy különbségű győzelmet aratott a címvédő dél-zalai sakkcsapat a Szuperligában, és nagy lépést tett a tizenötödik bajnoki címe felé – írja a Zalai Hírlap . A forduló előtt a tabellán negyedik Makó ellen legalább 8,5 megszerzett pont volt a hazai csapat célja. Jó esély mutatkozik a

tizenötödik bajnoki cím megszerzésére. Nagyon fontos volt, hogy a rivális Paksnál jobb eredményt érjenek el a makóiakkal szemben, és boldog, hogy ezt a célkitűzést így sikerült megvalósítani, fogalmazott a dél-zalai egyesület elnöke, Nádasi Tamás.

KESZTHELYI HÍREK

Kilencmilliárd forintos büdzsét fogadott el a keszthelyi testület

Egyhangú voksolással kilencmilliárd forintos, fejlesztési forrásokat is tartalmazó büdzsét fogadott el a keszthelyi képviselő-testület. Az ülésen kiderült, valamennyi képviselő leadta vagyonnyilatkozatát a január 31-i határidőig, ami szükséges feltétele volt jogaik gyakorlásának – olvasható a Zalai Hírlapban. Ezután a testület az idei büdzséről tárgyalt, amit a bizottságok – némi módosítással, amely az Életfa óvoda dolgozóinak cafeteria-juttatására vonatkozott – elfogadásra javasoltak. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere az ülésen ismertette: a költségvetést alapos egyeztetések előzték meg, s az ott született javaslatokat beépítették az előterjesztésbe. a büdzsét úgy tervezték meg, hogy Keszthely ne élje fel a vagyonát, ezért jelentős infrastrukturális beruházások, közmű- és útfejlesztések is szerepelnek benne, s a vagyonértékesítésből – telek- és ingatlaneladásból – származó bevételeket is e célra fordítják majd.

A szerelem akár egy padon is Hévíz vendégeire találhat

Ismét csókpadok várják a szerelmeseket, illetve a most még szingliket Hévízen – ezúttal több mint egy héten át – írja a zaol.hu. Három éve hirdeti a helyi vállalkozók egyesülete: Hévíz a csókok városa. Ezért találta ki a közösség, hogy Bálint-napra feldobják a várost, és a csókpadoknál nyereményekért cserébe várják a romantikára vágyókat s akár az egyedülállókat is. Ezúttal minden eddiginél több, mintegy 80 csókpad várja a szerelmeseket Hévízen ezen a héten, s aki valamelyiknél szelfit készít és azt megosztja a közösségi felületeken, nyerhet is, például utazási utalványt, romantikus vacsorát vagy márkás ruházati terméket.

72 éves id. Richter József keszthelyi artistaművész

Február 13-án ünnepelte 72. születésnapját id. Richter József keszthelyi születésű artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz alapítója, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész – írja a zaol.hu. A hazai cirkuszokat államosították az ötvenes években, ám 1956-ban, a lazítások után a Richter Cirkusz újra magáncirkuszként üzemelhetett, elsőként az országban. Gyermekei ma is ezer szállal kötődnek a Balatonhoz. Mind az ifjabb Richter József, mind Richter Flórián cirkuszt üzemeltet a tónál. Id. Richter József beleszületett a cirkusz világába, már az ükapja is a szórakoztatásból élt.