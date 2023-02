– A vendégek a napi munkát megszakítva, egy más környezetben beszélgethetnek egymással hétköznapi dolgokról, illetve szakmai tapasztalataikról is – mondta Kovácsfiné Nagy Judit, az MJE Veszprém vármegyei szervezetének elnöke, szervező, aki férjével, Kovácsfi László bíróval érkezett. A bíró méltatta a rangos eseményt, mely kitűnő lehetőséget ad arra is, hogy azon családok, baráti társaságok is részt vegyenek.

Papp Imre sümegi várkapitány nagyon megtisztelőnek nevezte, hogy náluk rendezik meg a magyar jogásztársadalom legnagyobb bálját. Mint mondta, a hely népszerűsége köszönhető magas szintű munkát végző kollégáinak, a történelmi környezetnek. Böjte Éva szállodaigazgató aláhúzta, nagy örömmel tölti el őket, hogy a járvány miatti két év kihagyás után ismét megrendezhetik ezt a csodálatos eseményt.

A vendégeket köszöntötte Spitz János, az MJE Vas és Szabó Ernő Csaba, az MJE Zala vármegyei szervezetének elnöke is. Méltatták a Papp család, illetve Papp Imre várkapitány munkáját, a magas szintű fejlesztéseket, melyeket megvalósítottak Sümegen, és szóltak a bál jelentőségéről, mely ragyogó helyszínen, kitűnő közösségben kikapcsolódási lehetőséget ad a vendégeknek, akik pénteken történelmi lovasbemutatón, középkori vacsorán is részt vehettek.

Az esten megjelentek mások mellett az egész országból érkező bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők és számos közéleti személyiség. Így Bánáti János, az MJE alelnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Barabás Andrea Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet Igazgatója, Töreki Sándor vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, Töreki-Vörös Ibolya kórházi főigazgató, Palkovics László, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (volt miniszter), Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az esten lehetett látni néptáncot, valamint Lekszikov Csaba vezetésével standard és latin-amerikai táncokkal ajándékozta meg a közönséget az Eraklin Táncklub Egyesület. A kitűnő báli hangulatról Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus gondoskodott.