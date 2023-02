Örökös Élménysuli címet és miniszteri dicséretet kapott az Egervári László Általános Iskola

Az Egervári László Általános Iskola nevelőtestülete tavaly októbertől Miniszteri Elismerő Oklevéllel büszkélkedhet, amire Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója terjesztette fel az intézményt – olvasható a Zalai Hírlapban. Az Örökös Élménysuli címre még a felújítás alatt adtak be pályázatot. Kétszer már nyertek, s harmadszorra tavaly ősszel vált véglegessé a kitüntető cím. Az iskolafelújítással együtt vállalták az úgynevezett Komplex Alapprogram bevezetését, amit már három éve készítettek elő.

Farsangi mulatságok Gutorföldén és Nován

Nován szombaton délután a művelődési házhoz várták a maszkázókat. Horváth Nikolett közművelődési szakember a programról elmondta, hogy első alkalommal szólították meg így a falu közösségét még a böjti időszak kezdete előtt – írja a zaol.hu. Gutorföldén hagyományosan felvonulással indult a farsangolás, bohóc, úttörő és kisdobos jelmezbe öltözött résztvevőkkel is találkozhattunk, majd a szabadtéri színpadnál elégették a kiszebábot, eltemetve a telet. A máglya elhamvadásáig tavaszköszöntő dalokat énekeltek a résztvevők, majd az ilyenkor szokásos fánkkóstoló zárta a rendezvényt.

Dartsversenyt rendeztek Lentiben

Egyre népszerűbbek Lentiben a Margaréta Tekézőben megrendezett dartsversenyek. Az elmúlt hétvégén 23 versenyző nevezett az idei év első megmérettetésére. Több jelentkező volt az ifjúsági kategóriában, és még egy hölgy induló is versenybe szállt. A szervezők nagy örömmel fogadták a szép számú nevezőt, és – mint elmondták – érezhető az egyre mélyülő barátság a versenyzők közt, és az is, hogy nyitottan és kedvesen fogadják az új résztvevőket. Mindez megerősítést ad számukra, hogy érdemes ezt a sportágat is népszerűsíteni a városban.

Véradással egybekötött egészségnapot tartottak Galambokon

Az Együtt Galambokért Egyesület szombaton első alkalommal szervezett véradással egybekötött egészségnapot az általános iskola ebédlőjében – tudósít a Zalai Hírlap. Goór Violetta, a Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének véradásszervezője az egészség fontosságáról, az egészségmegőrzés lehetőségeiről tartott általános tájékoztatót. Ezt követően az egészségügyi állapotfelmérés jelentőségeiről hallhattak előadást a résztvevők. Végül Németh Anita természetgyógyász az immunerősítésről, illetve a vitaminok és az ásványi anyagok jelentőségéről beszélt. Ezután Tarnai Rita védőnői állapotfelmérést végzett, Both Gábor a zalakarosi mentőállomás vezetője pedig interaktív foglalkozás keretében mutatta be az újraélesztés lépéseit.

Farsangi mulatságot tartott az Ezüst klub Zalakaroson

A farsang a telet, hideget, sötétséget legyőző örömünnep, egyben az élet újra indulását, a termékenységet, az újjászületést élteti. A zalakarosi időseket tömörítő Ezüst klub ezt a hagyományt követve vidám zenés mulatságot tartott nemrég a Civil házban- írja a zaol.hu Tóthné Krémer Mária vezető a Zalai Hírlapnak elmondta: álarcosok felvonulásával, mágikus farsangi fánk készítésével és kóstolásával, s természetesen tánccal űzték és temették a telet, szabad utat biztosítva a várva várt tavasz megérkezésének.

Disznótoros összeröffenés Pacsán

Összeröffentek a disznóságok kedvelői szombaton Pacsán, a város könyvtáránál. A disznótoros összeröffenéssel nem kívántak a nagy böllérfesztiválokkal konkurálni, inkább a helyi közösség és a kapcsolatok erősítése a cél – tájékoztat a Zalai Hírlap. A három pacsai csapat, a 18 év alatti ifjúságiak, a horgászok és a Kolb-Ászok mellé érkeztek toros teamek Nemesrádóról, Felsőrajkról, Orbányosfáról, Nagykanizsáról, Szentpéterúrról. Utóbbiak Kármán Bálint vezényletével keverték ki a húspépet, mégpedig olaszos módon. Azaz a klasszikus összetevők, fűszerek mellé került a töltelékbe félédes vörösbor, fahéj, szárított petrezselyem és édes chili paprika.

Muszil Ágnes megszerezte első felnőttérmét

Nyíregyházán rendezték meg az idei felnőtt fedett pályás atlétikai bajnokságot. Az éremosztásból a Zalaszám-ZAC sem maradt ki: Muszil Ágnes a női 800 méteres síkfutásban élete első felnőttérmét szerezve a dobogó harmadik fokára állhatott fel – olvasható a Zalai Hírlapban. A középtávfutó Muszil Ágnes fejlődése töretlen: fiatal kora óta éri el a jobbnál jobb eredményeket. A korosztályos bajnoki címek és érmek után – de még mindig junior korú versenyzőként – eljött a pillanat, amikor felnőtt országos bajnokságon is dobogóra állhatott az egerszegiek pillanatnyilag legeredményesebb atlétája. Góczán István edző tanítványa az idei fedett pályás szezonban is remek eredményeket ért el, és legjobb ideijét ismét túlszárnyalta.