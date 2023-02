Minderről Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót. Kiemelte: örömteli tény, hogy az elmúlt esztendőben 24 zalalövői gyermek született, ez nemcsak öttel több a megelőző événél, de az utóbbi öt év legmagasabb születésszámát is jelenti. A 24 gyermek közül 15 fiú, 9 pedig lány. A névválasztás terén a szülők több esetben is éltek a két keresztnév adásának lehetőségével, de az is megfigyelhető, hogy egyre több esetben kapnak a gyermekek ősi, magyar gyökerű keresztnevet. Ez amúgy inkább a fiúknál figyelhető meg, ahol a Bengedúz, a Gyula, a Huba, a Kende, a Vajk vagy a Zente is fellelhető az anyakönyvekben. A polgármester hozzátette: az önkormányzat a lehetőségei függvényében igyekszik az újszülöttek családjait támogatni, ezen a téren a várost is sújtó nehéz gazdasági körülmények és az energetikai válság ellenére sem történt változás.

Az elmúlt esztendőben 20 esetben járultak Zalalövőn az anyakönyvvezető elé a házasulandók, ötéves intervallumot tekintve ez a második legmagasabb szám, mindössze 2021-ben történt ennél több (24) házasságkötés a városban.

A halálozások száma 35 volt tavaly, ami az utóbbi öt évben ugyan a harmadik legmagasabb szám, de a koronavírus-járvánnyal terhelt évekhez képest jelentős a csökkenés, hiszen 2020-ban 49, 2021-ben pedig 47 zalalövői állandó lakcímre bejelentett személy hunyt el. Mindez azt is jelenti, hogy jelentős mértékben nem változott a lakosság száma, a 2023. január 31-i állapot szerint az állandó lakcímmel rendelkező személyek száma 2844 fő volt Zalalövőn.