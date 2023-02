Egyik fő célja volt, hogy bejárva a Pádis-fennsík összes látnivalóját megmutathassa azt online a nézőknek is; míg másik célja a nagy elődök nyomdokaiba lépése volt.

- Az első nagy úttörő a környéken Czárán Gyula volt, őt nevezik a bihari turistaság apostolának is. Azt mondják róla, hogy egymaga egy egész egyesület munkáját végezte, és nagyjából 25 évet töltött azzal, hogy feltérképezze a Bihar - hegységet, azon belül is a Pádis- fennsíkot. Ez alatt több, mint 600 km útvonalat járt be és épített ki, útleírást készítve. Ma is ezeken az utakon járhatunk be egyes helyszíneket. Régi vágyam volt, hogy felidézzem a munkásságát és bejárjam az útvonalait – mesélte Balázs.

Rendkívül látványos a Csodavár, a Szamos-bazár és a Galbina-kőköz

- Csodavár egész Európa egyik leglátványosabb karsztjelensége. Hatalmas föld alatti termek, járatok beszakadásával keletkezett. Három szakadék van egymás mellett, körbe-körbe 100-150 m magas sziklafalakkal. Itt találjuk egész Közép-Európa legnagyobb barlang bejáratát, a 72 m magas Nagy Portálét.

Csodavár / Nagy Portálé

Fotós: Gudics Balázs

Csodavár szépségeit a 4. részben láthatják az online vándortúra alkalmával.

- A Szamos - bazár leglátványosabb része az Aragyásza – barlang, ami 250m hosszúságú. Ennek a leglátványosabb szakasza a nagy dóm, ami 30-40m magas terem, melynek a tetején öt kürtő található, ahol beszűrődik a napfény.

Szamos - bazár, Aragyásza - barlang

Fotós: Gudics Balázs

- A Galbina – kőköz 900 m hosszúságú szurdok, a felső szakaszában 6 vízesés található.

Galbina-kőköz

Fotós: Gudics Balázs

- A Bársza-katlant is látni kell. Ez sokáig járhatatlan volt, a 19. század végén fedezték fel, itt található az Eszkimó - jégbarlang. A barlang közepén van egy nagy kürtő, a barlangban pedig különböző jégformációk vannak. A leghíresebb közülük az eszkimó és az eszkimóné. Egymás mögött állnak, elöl az eszkimóné, mögötte az eszkimó. Eszkimóné minden nyáron elolvad, mert besüt rá a nap; de minden évben újra is keletkezik az olvadó vízből. Éppen ezért ott úgy tartja a mondás, hogy az eszkimó minden évben újra nősül.

Az Eszkimó-jégbarlang

Fotós: Gudics Balázs

- A Boga – katlan is felejthetetlen élményt nyújt, ott volt életem legszebb kilátása, amit eddig láttam - mondta Balázs.

A Boga-katlan csodás kilátást nyújt.

Fotós: Gudics Balázs

Balázs minden epizódban egy külön helyszínt jár be, amik 20-40-60 percben kalauzolnak el minket a legszebb helyekre. Mindegyik rész külön mutatja be az adott helyszín látványosságait és veszélyeit is, mert abból is akad bőven…

- Sok farkas és medve él a környéken, de a pásztorkutyák is nagyon veszélyesek, velük különösen vigyázni kell, utam során engem is körbevettek öten. Az egyetlen szerencsém az volt, hogy egy hatalmas nyírfaág volt a kezemben, nem estem el, és közel volt az erdő, ahova lassan hátrálva sikerült egyben beérnem. Az erdőben már békén hagynak, nem követnek. Ezen kívül pedig vannak balesetveszélyes útvonalak – még a kijelölt területeken is – ezért fontos, hogy kellőképp odafigyeljünk, és ha lehet, ne menjünk túrázni egyedül.

A Galbina-szirt egyik veszélyes része.

Fotós: Gudics Balázs

Balázsnak pedig már meg is van a következő úti célja, ami nem más, mint Svédország, ahonnan hasonlóan szuper online sorozattal tér haza az érdeklődők legnagyobb örömére. A lelkes zalai túrázó Pádis-fennsík online vándortúrájának első részét IDE KATTINTVA tekinthetik meg. A Bihar-hegység legcsodálatosabb helyeit a kanapéból is érdemes megtekinteni; látványos helyszíneket nézhetünk meg egy remek túravezető kíséretében.