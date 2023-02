A Georgikon idén 17 szakot hirdetett meg, különböző képzési szinteken. A keszthelyi intézménybe nappali tagozaton 812, levelezőn pedig 445 tanulni vágyó, az agrárium iránt érdeklődő jelentkezőt vehetnek fel.

Az utolsó tájékoztató napra annyian jöttek, hogy dr. Lukács Gábor oktatási főigazgató-helyettes campust bemutató elődására csak két csoportban fértek be a fiatalok, akik az épület más helyszínein az intézmény tanáraitól, munkatársaitól is választ kaphattak kérdéseikre.

Dr. Szabó Péter általános főigazgató-helyettes lapunk kérdésére elmondta: újdonság, hogy idén, néhány esztendő kihagyás után, öt éves osztatlan agrármérnökképzést is indítanak, amelynek hatalmas hagyományai vannak a Georgikonon. Jelentős az érdeklődés a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szak- és alapképzés iránt is, és változatlan céljuk, hogy a borgazdaság, a borgasztronómia és a lovasturisztika hazai központja legyen a campus.

Dr. Lukács Gábor oktatási főigazgató-helyettes mutatta be a campust a nyílt napra érkezett fiataloknak

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A Bakonyi Károly-díjas adjunktus hozzátette: az utóbbi időben néhány különleges képzésükre – például a gyógy- és fűszernövényekkel foglalkozóra – Budapestről s jóval távolabbi helyszínekről is érkeznek hallgatók, akiket a 225 éves hagyományok mellett például családias hangulat, Balatonra néző kollégium, számos kiváló sportolási lehetőség és Keszthely rendkívül gazdag kulturális közege is vár.

– A Georgikon név a mai napig jól cseng a munkaerőpiacon – szögezte le dr. Szabó Péter –, hiszen ha körbenézünk a hazai, akár nagyobb agrárcégeknél, szinte mindenütt vannak olyan vezetők, akik ebben az intézményben végeztek s tisztában vannak az itt szerzett diploma értékével. A MATE-hoz való csatlakozásunk pedig külön értéket jelent, hiszen az intézmény szeretne bekerülni a világ legjobb 30 agrár-tudományegyeteme közé, s e tekintetben is jó úton haladunk. A MATE-brand egyre erősödik, és nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is.

Az itt végzettek iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet, de a georgikonosok előtt sikeres tudományos pálya is állhat, hiszen számos olyan munkatársa van a campusnak, akik ott végeztek, és a tangazdaságban is több korábbi hallgató dolgozik már vezető pozícióban is, fejtette ki dr. Szabó Péter.

A főigazgató-helyettes arról is beszélt, hagyományos rendezvényeik mellett idén májusban agroturisztikai találkozót szerveznek, amelyre várják az agrárium iránt érdeklődő fiatalok mellett a Keszthelyen végzett öregdiákokat is.