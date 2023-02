A mifelénk az "olasz" előnévvel ismert európai fajtát nem véletlenül nevezik mókusmogyorónak, kedvenc csemegéje ugyanis a mókás kis rágcsálóknak, szidja is a szomszédom az összes fel-, és lemenő rokonságával együtt, pedig a csinos kis fákká nevel mogyoróültetvényén megkímélik a szüret nehéz munkájától. Többen sövényt nevelnek a mogyoróbokrokból, a tövükből ugyanis sok hosszú hajtás fejlődik, ezek maguktól összefonódnak és áthatolhatatlan természetes kerítéssé alakulnak. Ha elég fifikás a gazda és többfajtát telepít a sövénybe, bőséges termésre számíthat.

A mogyoró, mint a bonyolult virágú barkás nyírfafélék családtagja, nem sokat teketóriázik, alig búcsúztattuk el az óévet, máris a családalapítás járt az eszében és már a tél derekán képes volt virágba borulni, megkeserítve vele a pollenekre allergiás emberek életét. A jeges szélben takarólevél nélkül, pucéran himbálózó, halványsárga, nagy barkák a fiúvirágok, a kevésbé puccos nővirágok ugyanazon a növényen vattaszerű kabátkába burkolózva tojásdad alakú pikkelyes kis rügyekbe csoportosulva kuporognak és örömmel fogadták tán még a hétvégi vad északi szeleket is, hiszen nem számíthatnak a még téli álomban pihegő szőrmebundás poszméhek virágporszállító szolgálatára sem. Bár a hím és nővirágok egymás társaságában parádéznak, mégis szükségük van egy más fajtájú pollenadó társra, a bokrok ugyanis önmeddőek, saját virágporukkal nem termékenyülnek, pontosabban nem tudnak, mert ivarszerveik nem egy időben akcióképesek. Vásárláskor ajánlott több fajta mogyorócsemetét választani, ha pedig sarjhajtásról szaporítjuk, több helyről is szerezzünk hozzá növendéket, hogy javítsuk az esélyét az egy időben virágzásnak.

Teljes virágzásban a mogyoróbokor barkái, a nővirágok még szundikálnak

Fotós: Fincza Zsuzsa

Megéri a fáradozás, hiszen a mogyoró finom, és az egyik legegészségesebb csemege. A híres mogyoróolaj 100 grammjában például van vagy 600 kalória, de azt szerencsére telítetlen zsírsavak adják össze. Akár patikaszerként is fogyaszthatjuk, hiszen azzal, hogy hormonokat termel, fokozza a zsíranyagcserénket és támogatja az idegrendszerünk működését, az orvostudósok szerint napi 4 deka mogyoró elfogyasztásával már jelentősen csökkenthetjük a szívbetegségek kockázatát. Emésztést támogató élelmi rostokban szem szűkölködik, így a kalóriák ellenére véd az elhízástól, a rostok ugyanis serkentik az emésztést, ráadásul a gyomrunkban megduzzadnak és kevéstől is jóllakottnak érezzük magunkat. Gazdag B1-, B2., C-, és E-vitaminban, bővelkedik az emberi szervezet számára fontos ásványi anyagokban: kalciumban, káliumban, vasban, foszforban és magnéziumban. Akárcsak amerikai névrokonából, készítenek belőle vajat, salátaolajat, krémeket, belekeverik csokoládéba. A gyógyszeripar gyomorerősítő tonikot és olajat sajtol belőle.

Ha érik az olasz mogyoró, igyekezni kell a szürettel, mert a mókusok és a nagyobb madarak is fenekednek a termésre

Fotós: Fincza Zsuzsa

A mogyoró a gyógynövény státuszát a levelének, barkájának, rügyének és a kérgének köszönheti. A belőlük készült tea összehúzó, izzasztó és lázcsillapító, fertőtlenítő és szagtalanító hatású. A gyógynövényként gyűjtött és szárított levelek izzasztó, vizelethajtó, és hasmenést kezelő teakeverékek és a gyulladáscsökkentő szájvizek alkotórészei. A népgyógyászatban aranyér, ekcémás bőrbajok, lábszárfekély és visszérgyulladás ápolására borogatásként vagy ülőfürdőként javallják. Főznek belőle epebántalmakat és bélhurutot gyógyító teákat, hideg vizes áztatással kivonatokat, tinktúrákat, forrázatokat. A kozmetikaipar a levelek fertőtlenítő és szagtalanító hatását kihasználva arcápoló készítményekbe, borotvavizekbe, szájvizekbe keverik. A háztartásban is hasznát vesszük: ha világos fabútorunkon karcolás esik, törjünk ketté egy mogyorót és dörzsöljük be vele - sötét bútorokhoz dióbelet használjunk.