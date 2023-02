– Amikor az üzemmérnök-informatikus szakom a végéhez közeledett, úgy éreztem hozzá kell járulnom a macis hagyományhoz – mondta Bertók Martin. – Sokat jelentett az egyetem, hiszen a képzés mellett fotósként és rendszergazdaként munkát is kaptam. Rengeteg támogatást és életre nevelést is kaptam a kollégáktól, akik megmutatták hogyan kell egy valódi munkahelyen helyt állni, ha hibáztam segítettek megjavítani a hibát. Emellett pedig a tanulmányaimban is támogattak. Aztán sikeres államvizsga után maci keresésre indultam, megnéztem mennyibe is kerül egy plüssmackó. Az átlagos és a kisebb méretű plüssfigurák árát drágának találtam. Ekkor fedeztem fel az emberméretűt egy lengyel oldalon. Pár ezer forinttal többe került, mint a másikak, ezért megvettem és most a legnagyobb a tárlaton. Annyi biztos: nem megy vissza a barlangjába, itt marad az egyetemi központ aulájában.