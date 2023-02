Simon Zoltán szerint a borok többsége – főleg azok, amelyek a hobbiborászatok pincéiben érlelődnek – egyelőre még nem tekinthető késznek. Sok esetben nem vált ki a borkő, de gyakran találkozhatunk fenolos, opálos borral is, ami szintén azt jelzi, hogy még tart az öntisztulás folyamata. Ezek esztétikai hibák, amiket óhatatlanul figyelembe kell vegy legalábbis figyelembe kellene venniük a bíráknak.

- Ahhoz, hogy megtörténjen a borkő kiválása, tartósan fagypont alatti, vagy legalább nulla Celsius fok körüli hőmérsékletre van szükség, hiszen a pincék levegője csak akkor hűl le kellőképpen – mutatott rá a hegyközségi elnök. – Ez idén elmaradt, emiatt, ahol nem csökkentették le mesterséges eljárással a pincék hőmérsékletét, ott nagy valószínűséggel a borkőkiválás sem történt meg. A nem borkőstabil boroknál pedig nagy a veszélye annak, hogy miután palackba töltjük az italt, majd odahaza betesszük a hűtőszekrénybe, az el fogja indítani a kicsapódás folyamatát. Éppen a minősítők előtt járnak el úgy a gazdák, hogy az addig hordóban tárolt bort áttöltik palackba, vagyis könnyen előfordulhat, hogy az említettek miatt uszadékossá vált borok kerülnek a bírák elé.

Simon Zoltán hozzáteszi, természetesen vannak jól bevált eljárások a bor stabilizálására, ugyanakkor az a technológia nem ismert mindenki számára, főleg a hobbiborászok közül alkalmazzák kevesen. A másik problémát a borok magas fenoltartalma jelenti, amit pedig az évjáratnak köszönhetnek, hiszen a nyári nagy forróság és a csapadék hiánya együttesen okozta. A hegyközségi elnök szerint szűréssel, derítéssel ezen az állapoton is lehet javítani, de a tisztulás folyamata akkor is sokkal lassabban megy végbe, mint egyébként.

- Az említett okok miatt a túl korán megtartott minősítőkön várhatóan akár 1-2 ponttal gyengébbek lesznek az eredmények, mintha adnánk még egy hónapot a bornak az öntisztulásra – magyarázta a hegyközségi elnök. – Persze megállapodás szerint ezektől az esztétikai hibáktól akár el is tekinthetnek a bírák, ám az önbecsapás lenne, ezt senkinek nem tanácsolom. Sokkal célszerűbb várni a minősítők megrendezésével, s azt mindenkor a borok állapotához igazítani, mert úgy akár egy éremkategóriával is jobb eredmény érhető el. Az sem véletlen, hogy az országos nagy minősítők időpontját is általában május, június hónapokra teszik, hiszen addigra biztosan befejeződik a borok érésének folyamata.

Simon Zoltán még egy szempontot említ. Mint mondja, böjti időszakban nem is ildomos borversenyt tartani, hiszen az rendszerint nagy lakomával zárul. Márpedig az egyházi előírások szerint böjt idején attól tartózkodni kellene. Ezért Becsehelyen például minden alkalommal a húsvétot követő szombat az aktuális borminősítők időpontja.