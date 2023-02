Az nem sokat mond, hogy virágzik a mogyoró, mert már januárban is képes sárgába borulni, de az igen, hogy a gyümölcsfákon is megmozdultak a rügyek. A cseresznye és a meggy rügyei sok virágot sejtetnek, de az almafákon is látni már duzzadó bimbókat. A virágok közül virít a téltemető, de a melegebb rézsűkben a krókusz is előbújt, kibontotta élénk virágait. „Nem jól van ez így!” véli a gazda, aki nagyon tart egy márciusi, áprilisi téli támadástól, ami nagy kárt okozhat, ha napokig keményebb faggyal köszönt ránk. Lehetséges azonban az is, hogy az idei tél végleg elmarad…