A csapatok már korán reggel munkához láttak, azaz a levágott disznók feldolgozásához, majd folytatták az étkek elkészítésével. Az ételeket szakmai zsűri is értékeli. Délelőtt a tevékenység iránt érdeklődők látványdisznóvágáson leshették el a fortélyokat.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A program hivatalos megnyitójára 14 órakor kerül sor, itt többen is köszöntik a megjelenteket, majd énekes és táncos fellépők szórakoztatják a közönséget hajnalig. Érkezik többek között Kis Grofo, Kaczor Feri, Zoltán Erika és 21.30-kor Nagy Feró is. A kiegészítő programok közt gyermekkoncert, játszóház és kézműves foglalkozás is szerepel.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap