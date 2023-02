Sok minden elkészült Zalaapátiban is az elmúlt években, ami bizonyítja, hogy a kistelepülések számára a Magyar falu program (MFP) hatalmas dolog, bocsátotta előre Vincze Tibor polgármester, hozzátéve: a járdák felújításával ugyanakkor adósak a vármegye leghosszabb községében, aminek objektív okai vannak.

– A főutcánk járdái állami tulajdonban vannak – folytatta Zalaapáti első embere –, a pályázatok viszont eddig csak a települési szakaszokkal kapcsolatos beruházásokat tették lehetővé. A Magyar falu program azonban ezt a problémát is megoldotta, most már lehetőségünk van ezen utcák megújítására is. További pozitívum, hogy a korábbi ötmilliós támogatási értékhatárt 10 millió forintra emelték.

A település tavaly már pályázott és nyert is egy járdaszakasz felújítására. Az eredeti tervek szerint az elmúlt esztendőben elkészültek volna a munkálatokkal, de a megbízást elnyerő cég számos más feladata miatt csak idénre tudta vállalni a kivitelezést.

A 350 méter hosszú, 1,1 méter széles Jókai Mór utcai járdaszakasz a hosszúfalusi településrészen található, az úgynevezett piros kereszttől a temetőig húzódik. Vincze Tibor arról is beszélt, a felújítás 13 millió forintba kerül, vagyis Zalaapáti önerőt is biztosít e beruházáshoz.

Az elkészítő munkálatok a napokban kezdődtek, amelyről minden ott élő levélben értesítést kapott. Ebben a helyhatóság türelmet kért az érintett szakaszt használóktól. Az ütemterv szerint az aszfaltburkolat – persze, az időjárás függvényében – márciusban kerül majd a megújított utcára, s azzal zárul a beruházás.

– Volt olyan ötlet, hogy térkőburkolattal készüljön a járda, de Zalaapátiban az utcák döntő többsége aszfalttal borított, ezért végül úgy határoztunk, nincs értelme „tarkítani” a települést. Az árkülönbség nem lett volna jelentős, de az egységes településkép érdekében aszfalt került a 350 méteres szakaszra – tette hozzá Vincze Tibor.