- Egy éve hagyományteremtő szándékkal tartottuk az első találkozót, s a tavalyihoz képest minimum megtriplázódott az érdeklődés, pezsgő rendezvénnyé alakult a börzénk. Amit még tökéletesíteni kell, hogy mindenki maggal érkezzen: amit kap, azért adjon is valamit. Ami persze egész éves munkát igényel, hiszen a náluk bevált zöldségekből, kedvenc virágokból magot, gumót kell gyűjteni, a fákról, cserjékről ágat, hajtást kell vágni, hogy elhozhassák megosztani kertbarátaikkal. Szerencsére a nagyobb, sikeres kertészek rengeteg magot hoztak, így bőségesen jutott mindenkinek. A legörvendetesebb: a résztvevők között sok volt a fiatal, ők főleg a régi és a tájfajta zöldségek felől érdeklődtek - összegezte a magvas délelőtt tapasztalatait Schneidler-Czitkovics Dóra, a rendezvény fő szervezője.

Milley Istvánné (középen) a zalaegerszegi kertbarát kör tagja a Jánkahegyen nevelt zöldségek magját kiporciózva vitte a börzére

A Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület az idén is képviseltette magát, Milley Istvánné például a Jánkahegy nyugati lankáján jól termő paradicsomfajták, paprikák, fűszernövények, virágok magját kis zacskókba adagolva kínálta. A bozsoki hegyen kertészkedő, a névtelenséghez ragaszkodó asszony a magok mellett jó szívvel adott gyökereztetésre alkalmas fügevesszőket, különleges hagymákat is. Fontos - hangsúlyozta -, hogy az emberek műveljék a kerteket, becsüljék és ültessék a régi fajtájú zöldségeket, gyümölcsfákat.

Sántha Izabella (balról) és testvére, Eszter a Bucsután természetközeli módon termelt őshonos zöldségek magját osztotta meg

A bucsutai Sántha famíliában Izabella a kertész, az ő feladata a család élelmezése mellett, hogy minden reggel legyen frissen szedett zöldségből, gyümölcsből készített turmix az asztalon - egy ökokertben az ilyenkor sem nagy kunszt, magyarázta, hiszen a fóliasátor mellett a háborítatlan élőhelyeken mindig található ehető növény: rukkola, madársaláta, tyúkhúr, kákics... Árkiné Nagy Erzsébet a Becsvölgye - Pajzsszegen lévő birtokán viruló kerti golgotavirág reggel frissen kiásott gyökeréből is vitt egy dobozra valót, Gyenese Árpádné Kiss Kati szintén Göcsej vidékéről, jelesül Csonkahegyhátról származó kerti magokkal terített be egy egész asztalt. Salamon János kertészmérnök az idén a paprika és paradicsom mellett a "kiskertek doktoraként" ismert növények (például a tagetes) magjaival is megörvendeztette az érdeklődőket.

Salamon János kertészmérnök Zalaegerszeg és Keszthely környékén termett zöldségek, virágok magját kínálta

Kereszturi Marika a Jánkán és Bazitán termett zöldségéből vitt magot, a nagykanizsai Boszkovics Gyuláné igazi kuriózummal, chayote tökkel lepte meg a társaságot, Kósa Gyula zalabaksai kertjéből vitt és oda keresett őshonos, tájjellegű zöldségmagokat. Szigeti Krisztián és Julia Parol Bazsi szőlőhegyén ökokertészkedik, Soós Lajos és neje Zalahalápról utazott a zalaegerszegi magbörzére. A bocföldei Némethné Csalló Magdolna és a bazitai Sárvári Marianna a találkozó legnagyobb hozadékaként a sok jó tanácsot említette, amit a növények termesztéséhez kaptak, hiszen a kertészkedők a magok mellett a tapasztalataikat is megosztották. S persze az sem mellékes, hogy az amúgy folyamatosan dráguló zöldségmagokhoz szinte ingyen - saját magért cserébe - jutottak a kertészkedők.

A nagykanizsai Boszkovics Gyuláné unokájával, dr. Kremzner Noémivel igazi különlegességet, chayote tököt vitt a börzére