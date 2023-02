M76: egyszerűsített nyomvonalról tárgyaltak

Budapesten tárgyalt szerdán Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester az M76-os gyorsforgalmi út továbbépítésének ügyében, közölte a polgármester a Facebook-oldalán. Az elmúlt hetekben több egyeztetést folytatott az ügyben Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, valamint Nagy Bálint közlekedési államtitkárral. Szerdán újra az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőivel tárgyalt: Csepreghy Nándor miniszter-helyettessel, Nagy Bálint közlekedési államtitkárral és Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkárral. Bár az európai energiaválság miatt kialakult gazdasági válsághelyzet miatt egyelőre halasztó kormánydöntés van érvényben az M76-os gyorsforgalmi út ügyében, de közben készül egy új országos útfejlesztési koncepció, melyben első helyen szerepel Zalaegerszeg bekötésének befejezése, adta hírül Balaicz Zoltán. Hozzátette: mivel a költségek, illetve azok csökkentése is fontos, ezért most a lehetséges, kicsit egyszerűsített nyomvonalakat is átnézték, s ez alapján folytatódnak a megbeszélések.

Történelmi léptékű forrásból gazdálkodhat a magyar vidék

A jelenlegi uniós ciklus agrártámogatási lehetőségeiről, szabályairól tartott fórumot a szakmai kamara Zalaszentlászlón – tudósít a Zalai Hírlap. Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara zalai szervezetének elnöke kiemelte: a rendezvény a következő öt esztendőre szolgál a térségben élőknek kulcsfontosságú információkkal, amelyek segíthetik a mezőgazdaságban s a hozzá kapcsolódó ágazatokban tevékenykedők munkáját. Győrffy Balázs, a kamara elnöke a Közös Agrárpolitika kapcsán megjegyezte: a hétéves ciklust „ötre sikerült redukálni azzal, hogy két évig ment a huzavona Brüsszelben”, ezért most egy csonka, ötéves periódus következik, amelyben 5300 milliárd forint érkezik az ágazatba 2027-ig.

Önkormányzati ülést tartottak Lentiben

Helyettesítéssel látják el a háziorvosi feladatokat április 1-től az 1. számú körzetben átmenetileg, egyebek mellett erről is döntöttek a képviselők a szerdai önkormányzati ülésen Lentiben – olvasható a Zalai Hírlapban. Tárgyalták a képviselők a helyi települési értéktár bizottság elmúlt évre vonatkozó beszámolóját is. Ezzel kapcsolatban az ülésen elhangzott, hogy a bizottság jó együttműködést alakított ki a városi könyvtárral az elmúlt időszakban, több fotókiállítás összeállítását végezték közösen. Nagy hangsúlyt fektetnek emellett a várostörténeti előadások, vetítések megtartására, illetve a város iskoláiban is jelen vannak, szerveznek ismeretterjesztő foglalkozásokat, hogy az ifjúság minél többet megtudjon szűkebb és tágabb lakóhelyéről egyaránt. Elfogadták az ülésen továbbá a Városi Könyvtár Lenti 2023-ra vonatkozó munkatervét, illetve szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

A kommunizmus áldozataira emlékeznek

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én, szombaton délután ingyenesen látogatható Zalaegerszegen az egykori Államvédelmi Hatóság (ÁVH) épületében, a Mártírok útja 5. szám alatt kialakított emlékhely – írja a zaol.hu. Kapunyitás: 13, 14 és 15 órakor, a látogatáshoz előzetes regisztrációt kérnek, ez a Göcseji Múzeum honlapjáról érhető el. Szombaton a Mindszentyneumban az Egyházüldözés a kommunista diktatúra ideje alatt című kiállításon Bors-Bulbuk Zsuzsanna kurátor tart tárlatvezetést 14 órától. Erre a programra is előzetesen regisztrálni kell.

Élelmiszer-áruház épülhet Zalakaroson

Nagyobb élelmiszerüzlet építése kezdődhet el hamarosan Zalakaros Behiák-pusztai részén, a beruházás befejezését jövő tavaszra ígérték – jelentette ki nemrég Novák Ferenc polgármester. Hozzátette: az önkormányzat már az év elején elindította a város helyi építési szabályzatának módosítását. A több hónapos egyeztetési, tervezési, jóváhagyási időszak után mára eljutottak oda, hogy a képviselő-testület pályázati felhívásról dönthetett. Az élelmiszer-áruház létesítését célzó beruházás megvalósulása épületbontási munkálatokat tett szükségessé. Ez érintette az önkormányzat tulajdonában álló azon épületet is, melyet szintén egy élelmiszer-áruház bérelt. Az előkészítő munkák a tervek szerint haladnak, remény van arra, hogy egy éven belül megvalósul a projekt – tudósít a Zalai Hírlap.

Télűző farsangi mulatságot tartottak Letenyén

A keszthelyi Re-Folk zenekar koncertjével kezdődött a húshagyókeddi télűző farsangi mulatság a letenyei városközpontban, majd a megjelent érdeklődők és a felvonuló maszkák jelenlétében a kiszebábot is elégették – írja a zaol.hu. A hangulatos programot a művelődési ház tánctermében maszkabál követte, ehhez az Auer Band szolgáltatta a talpalávalót.

Kauzli Józsefre is emlékeztek az atléták a Kondex Kupa keretében

Míg a klub felnőtt atlétái Nyíregyházán szerepeltek az országos bajnokságon, a Zalaszám-ZAC fiataljai a hazai rendezésű 17. Kondex Kupa – Kauzli József Emlékversenyen álltak rajthoz – tudósít a Zalai Hírlap. A közelgő korosztályos országos bajnokságokra való felkészülés keretében emlékeztek meg a klub korábbi elnökségi tagjáról, Kauzli Józsefről. A róla elnevezett díjat az emlékverseny legeredményesebb gátfutója kapta: Rónai András, aki 60 méteren 8,9 másodperc alatt ért célba. A Kondex Kupát a legeredményesebb egyesület, a Zalaszám-ZAC nyerte el.