A közösségi esemény célja az volt, hogy e tevékenységet annak helybéli ismerői bemutassák az érdeklődőknek, főként azoknak a településre beköltözőknek, akik korábban nem vettek részt disznóvágáson. Emellett a régi falusi hagyományt is igyekeznek megőrizni, hisz mint a beszélgetés során kiderült, már Kerkateskándon is csak két háznál tartanak sertést.

A 190 kilogrammos, levágásra ítélt disznót egy helyben is érintett mezőgazdasági vállalkozó ajánlotta fel. A munka, ahogy az ilyenkor lenni szokott, korán kezdődött, reggel közel 20-an gyűltek össze. A disznó feldolgozását Rozs József irányította, a helyi férfiak csapata segédkezett főként, illetve a hölgyek is segítettek, többségük később, a főzéshez csatlakozott. Sütöttek tarját, oldalast a közösségi kemencében, illetve töltöttek hurkát és kolbászt is, valamint toros káposzta is főtt. Maradt még hús füstölésre is, illetve egy része a fagyasztóba került, hogy az év során a további rendezvényeken ebből lássák vendégül a résztvevőket.

A munka gyorsan haladt, közben nem maradt el a pálinka és a forraltbor-kóstoló sem.