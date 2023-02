A téli közösségi munkát rendszerint a nádas megújulást szolgáló vágása, a tóparti fák elöregedett és víz fölé benyúló ágainak eltávolítása érdekében szervezik meg, de mindig adódnak további aktuális teendők is – mondta lapunknak dr. Jandó Zoltán egyesület elnök, hozzátéve, hogy most is ez történt. A tavat dél felől tápláló kis vízfolyás ugyanis elhagyta medrét, ott kisebb területrendezési munkára is szükség volt.

- A víz a tavat körbekerítő gyalogösvényen talált utat magának, ezért vissza kellett terelni a medrébe – magyarázta az elnök. – Az ösvényt egy másik ponton is ki kellett igazítani, utóbbi helyen azért, mert egy kidőlt akácfa gyökérzete teljesen felszakította a talajt. Sajnos, az időjárás nem igazán kedvezett a munkának, a fák gallyazását a viharos erejű szél miatt abba kellett hagyni, azt egyéni munkák során fejezik be tagjaink.

Dr. Jandó Zoltán azt is elmondta: évente négy alkalommal szerveznek közösségi munkát, ebből a téli rendszerint a növényzet rendbetételhez kapcsolódik. A nádas vágása a természetes megújulást segíti elő, a fákkal való foglalatosság pedig elsősorban a balesetveszély elkerülését szolgálja. Tavasszal a tó körüli ösvény környezetét teszik rendbe, az akut teendők miatt ennek egy részét előre kellett hozni. A nyár az építkezés időszaka, ősszel pedig a halneveldeként működő Alsó-tó lehalászása a fő feladat.

- Tavasszal telepítés nálunk nem lesz, ugyanis a 2023-as évi tervben foglaltakat előbbre hoztunk, s 15 mázsa pontyot már tavaly novemberben beletettünk a vízbe – folytatta az elnök. – Ennek legfőbb oka az volt, hogy információink szerint 2023 tavaszára óriási pontyhiány alakul ki a piacon, illetve jelentős drágulással is számolniuk kell a halgazdálkodóknak. Az előrehozott telepítést a halászati felügyelettel is egyeztettük.