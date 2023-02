Az 1973. november 18-án Szombathelyen született dr. Martos Levente Balázs jelenleg a budapesti papnevelő intézet rektori tisztségét tölti be, s azt megelőzően is többnyire tudományos vagy oktatói feladatokat látott el. 2007-től Veres András akkori szombathelyi megyés püspök felkérésére a győri szemináriumban segítette az egyházmegye papnövendékeinek képzését, ahol 2013 és 2018 között prefektusként is szolgált, illetve közben – 2008 és 2013 között – a Szegedi Hittudományi Főiskolán is tanított biblikus tárgyakat. 2018-ban dr. Székely János megyés püspök hazahívta Szombathelyre, ahol előbb a világi munkatársak képzését irányító felnőttképzési referensnek, majd egyetemi lelkésznek, templomigazgatónak és szakigazgatónak, 2019 augusztusában pedig hitoktatási felelősnek nevezte ki. Innen került a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján ugyanazon év szeptemberében a fővárosi papnevelő intézet rektori székébe.

Dr. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki székében azt a Cserháti Ferencet váltja, aki február 3-án töltötte 75. be életévét, és a kánonjog előírásait követve lemondott tisztségéről.