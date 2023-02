Az ünnepelt Andris Rozália és Kollerics János gyermekeként 1933. február 9-én született a közép-zalai községben, ahol egész eddigi életét töltötte. Az ünnepelt nagyon fiatalon, 18. életévének betöltése előtt, 1950. december 29-én házasságot kötött, s a 68 éven át tartó frigyből három lány született. Marika 1951-ben, Teri 1954-ben, Irénke pedig 1961-ben látta meg a napvilágot.

Szakács Jánosné szerető férje oldalán vezette a háztartást, majd amikor már gyermekeik nagyobbak lettek, az akkori zalatárnoki termelőszövetkezetben helyezkedett el. Később a tófeji önkormányzati hivatal egykori jogelődjénél, a községi közös tanácsnál dolgozott, nyugállományba is innen került. Nyugdíjazását követen még jobban bekapcsolódott gyermekei családjainak segítésébe, ez napi feladatot jelentett számára, hiszen Irénke csak úgy tudott nyugodtan dolgozni, ha a nagymama vigyázott Nikire, Martinra és Henire, de akár Teri gyermekeire is. Szakács Jánosné egész életében tyúkanyóként tartotta össze családját, ezt a feladatot még most, 90 évesen is örömmel vállalja.